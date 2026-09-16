صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از امحای مهمات عمل نکرده است

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شنیده شدن صدای انفجارهای کنترلشده در منطقه جنوب اصفهان، محدوده کوه صفه، شهر جدید بهارستان و نواحی اطراف، مربوط به عملیات فنی امحای مهمات عملنکرده است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی ادامه داد: تیمهای تخصصی و فنی در حال انجام عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده باقیمانده از جنگ رمضان هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این عملیات فنی از ساعت ۹ الی ۱۳ امروز در محدودههای تعیینشده اجرا میشود. با توجه به ماهیت تخصصی این اقدام، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در مناطق جنوبی اصفهان، صفه، بهارستان و اطراف آن وجود دارد.
نظر شما