  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۳

مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی خبر داد:

پیش‌بینی ۵۰هزار متقاضی دریافت شناسنامه مادر ایرانی در خراسان رضوی

پیش‌بینی ۵۰هزار متقاضی دریافت شناسنامه مادر ایرانی در خراسان رضوی

تایباد _ مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفت: مراحل ثبت‌نام شناسنامه فرزندان مادر ایرانی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود ۵۰ هزار نفر متقاضی در خراسان رضوی ثبت‌نام نمایند.

محمدتقی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پس از مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی، شیوه نامه اجرایی این طرح به استان رسیده است و بر همین اساس عملیات ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی آغاز شده است.

وی بیان کرد: متقاضیان در این سامانه باید عملیات ثبت نام خود را انجام دهند و سپس بر اساس نوبت دهی که به این افراد تخصیص خواهد یافت، به اداره کل فراخوان خواهند شد و مدارک مورد نیازی که به آنها اعلام می‌شود از متقاضیان دریافت خواهد شد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی افزود: متقاضیان پس از دریافت مدارک، جهت استعلامات لازم به مراجعی که قانونگذار اعلام کرده، معرفی خواهند شد و پس از طی این مرحله به ادارات ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه معرفی می‌شوند تا مراحل صدور شناسنامه به انجام برسد.

هاشمی در خصوص پیش بینی تعداد متقاضیان شناسنامه فرزندان مادر ایرانی در خراسان رضوی، اظهار کرد: در حال حاضر روند ثبت نام بسیار خوب در جریان است و پیش بینی می‌شود حدود ۵۰ هزار نفر در سطح استان متقاضی دریافت شناسنامه مادر ایرانی باشند.

وی اظهار کرد: همه مقدمات لازم در سطح استان به بهترین شکل ممکن انجام شده و امیدواریم تا یک سال آینده به همه افراد متقاضی شناسنامه‌ای که مورد نیاز آنها است، پس از استعلام از مراجع ذی ربط تحویل نمائیم.

کد مطلب 4975760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها