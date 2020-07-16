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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۲۰

ناظر گمرکات خوزستان:

برخی کالا چندین سال در انبار گمرک خوزستان دپو شده است

برخی کالا چندین سال در انبار گمرک خوزستان دپو شده است

اهواز - ناظر گمرکات خوزستان گفت: برخی کالای توقیف شده، چندین سال در انبار گمرک خوزستان دپو شده است در حالی که می‌توان به صورت بهینه از آنها استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بلوطی میرزا ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید استاندار خوزستان از انبار قضائی ستاد نظارت گمرکات خوزستان و انبار کالاهای اموال تملیکی خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بازدید استاندار خوزستان و معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان از انبار ستاد نظارت گمرکات خوزستان انجام شد.

وی افزود: چندین سال است که کالاهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان در این انبار دپو شده و امکان استفاده بهینه از بسیاری از این کالاها امکان وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

ناظر گمرکات خوزستان تصریح کرد: برخی از کالاها سرنوشت مشخصی دارد و امکان فروش آن در بازار مصرفی وجود ندارد ولی در عین حال می‌تواند در اختیار نهادهایی که به آن نیاز دارند، قرار بگیرد.

بلوطی میرزا یادآور شد: برخی اقلام هم باید با توجه به تب و تاب بازار که به این کالاها نیاز دارد، آنها را به بازار مصرف تزریق کنند.

وی عنوان کرد: امیدواریم تا با پیگیری‌های استاندار خوزستان، معاون هماهنگ کننده سپاه و مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان این مهم هرچه سریع‌تر محقق شود تا بتوانیم یک خروجی مناسب را از این بازدید و تصمیم گیری ها داشته باشیم.

کد مطلب 4975777

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