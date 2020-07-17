به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا دانشجویان اروپایی را از محدودیت‌های مسافرتی اخیر مستثنی کرد.

محدودیت‌های مسافرتی اخیر آمریکا برای دانشجویان خارجی، آنان را موظف به خروج از آمریکا در صورت تحصیل مجازی و غیرحضوری کرده بود، اما حال دانشجویان اروپایی نیاز به خروج از آمریکا در صورت تحصیل مجازی در جریان شیوع کرونا ندارند.

پیشتر اتحادیه اروپا نیز در واکنش به تصمیم اخیر ترامپ علیه دانشجویان خارجی در اقدامی متقابل محدودیت‌هایی را برای سفر شهروندان آمریکایی اعلام کرده بود.

معافیت دانشجویان اروپایی از محدودیت‌های ناشی از کرونا در آمریکا در حالی است که پیش از این آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرده بود که دولت ترامپ از تصمیم خود در زمینه ممنوعیت حضور دانشجویان خارجی در آمریکا همزمان با کلاس‌های مجازی عقب نشینی کرده است، اما حال به نظر می‌رسد این عقب نشینی تنها در برابر دانشجویان خارجی اهل کشورهای اروپایی است.

از سوی دیگر مقام‌های مهاجرتی فدرال آمریکا به تازگی با اشاره به تصمیم ترامپ و انتقاد از این تصمیم اعلام کردند دانشجویان خارجی در صورت برگزاری کلاس‌های درس به صورت مجازی، مجبور به خروج از آمریکا می‌شوند و این فرمان جدید ترامپ به ویژه در شرایط سخت شیوع کرونا و محدودیت‌های فراوان ناشی از آن، موجب سردرگمی و نگرانی دانشجویان خارجی حاضر در آمریکا شده است.