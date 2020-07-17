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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۰

وزیر آموزش و پرورش مهمان «دست‌خط» می‌شود

وزیر آموزش و پرورش مهمان «دست‌خط» می‌شود

محسن حاجی میرزایی جمعه این هفته مهمان برنامه تلویزیونی «دست‌خط» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «دست‌خط»، این برنامه جمعه ۲۷ تیرماه با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، روی آنتن می‌رود.

حاجی میرزایی، در این برنامه به بیان مسائلی هم‌چون گزارش عملکرد چندین ماهه در وزارت آموزش و پرورش و هم‌چنین برنامه‌های این وزارت برای سال تحصیلی جدید با وجود بیماری کرونا، نقش رسانه ملی در آموزش مجازی دانش آموزان، دوران حضور در نهضت سواد آموزی و خاطرات خود از این حوزه می‌پردازد.

برنامه «دست‌خط» ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه و با اجرای محمدحسین رنجبران از شبکه ۵ سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 4975920
عطیه موذن

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