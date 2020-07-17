به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «دست‌خط»، این برنامه جمعه ۲۷ تیرماه با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، روی آنتن می‌رود.

حاجی میرزایی، در این برنامه به بیان مسائلی هم‌چون گزارش عملکرد چندین ماهه در وزارت آموزش و پرورش و هم‌چنین برنامه‌های این وزارت برای سال تحصیلی جدید با وجود بیماری کرونا، نقش رسانه ملی در آموزش مجازی دانش آموزان، دوران حضور در نهضت سواد آموزی و خاطرات خود از این حوزه می‌پردازد.

برنامه «دست‌خط» ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه و با اجرای محمدحسین رنجبران از شبکه ۵ سیما پخش می‌شود.