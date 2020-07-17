به گزارش خبرگزاری مهر، این اطلاعیه می‌افزاید، به دنبال درخواست و پیگیری ستاد استانی مقابله و بیماری کرونا مبنی بر لزوم تمدید محدودیت‌های یاد شده از سه هفته قبل به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا، کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تمدید محدودیت‌های کرونایی به مدت یک هفته دیگر در آذربایجان غربی موافقت کرد.

بر این اساس مصادیق محدودیت شامل دانشگاه‌ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، مهدهای کودک، زبانسراها و سایر آموزشگاه‌ها و کتاب خانه‌ها، استخرهای سرپوشیده، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزه‌ها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، مساجد و مصلی‌ها، برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش‌ها، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه و چایخانه‌ها، باغ وحش است.

علاوه بر این، شهربازی‌ها، مراکز تفریحی آبی، باشگاه‌های بدنسازی تعطیل و شاهد عدم برگزاری نماز جمعه نیز خواهیم بود.

از یک ماه گذشته شیوع ویروس کرونا در آذربایجان غربی اوج گرفته و وضعیت شهرهای استان به دلیل شیوع این بیماری در وضعیت قرمز قرار دارد.