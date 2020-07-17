دلیلی برای حضور نظامیان آمریکایی در عراق وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نعیم العبودی سخنگوی فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از کشورش تاکید کرد و ادامه حضور این نیروها را در عراق غیرقابل توجیه دانست.

وی اعلام کرد: دلیلی برای حضور نظامیان آمریکایی در عراق نیست.

العبودی درباره خروج نظامیان آمریکایی از کشورش بیان کرد: مرگ را به زندگی در سایه حضور نظامیان آمریکایی در عراق ترجیح می دهیم. باید جدول برنامه زمانی خروج نیروهای خارجی از عراق تهیه شود و این شرطی در برنامه دولت است.

این در حالی است که «نصر الشمری» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» عراق در سخنانی با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها گزینه‌ای جز خروج از عراق ندارند، گفته بود: اشغالگران در صورت اصرار به ادامه حضور در عراق، باید با خسارت‌هایی که به آن‌ها وارد می‌شود کنار بیایند.