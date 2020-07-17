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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸

نماینده پارلمان عراق:

دلیلی برای حضور نظامیان آمریکایی در عراق وجود ندارد

دلیلی برای حضور نظامیان آمریکایی در عراق وجود ندارد

یکی از نمایندگان پارلمان عراق بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از کشورش تاکید کرد و ادامه حضور این نیروها را در عراق غیرقابل توجیه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نعیم العبودی سخنگوی فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق بر ضرورت خروج نظامیان آمریکایی از کشورش تاکید کرد و ادامه حضور این نیروها را در  عراق غیرقابل توجیه دانست.

وی اعلام کرد: دلیلی برای حضور نظامیان آمریکایی در عراق نیست.

العبودی درباره خروج نظامیان آمریکایی از کشورش بیان کرد: مرگ را به زندگی در سایه حضور نظامیان آمریکایی در عراق ترجیح می دهیم. باید جدول برنامه زمانی خروج نیروهای خارجی از عراق تهیه شود و این شرطی در برنامه دولت است.

این در حالی است که «نصر الشمری» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی «نجباء» عراق در سخنانی با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها گزینه‌ای جز خروج از عراق ندارند، گفته بود: اشغالگران در صورت اصرار به ادامه حضور در عراق، باید با خسارت‌هایی که به آن‌ها وارد می‌شود کنار بیایند.

کد مطلب 4975940

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    نظرات

    • US ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مقصر آن مجنون معدوم از حود راضی یعنی صدام بود که موجب حضور شیطان بزرگ در منطقه شد. دیگر عراق برای همیشه اشغال شده است. امان ندارد شیطاو بزرگ با وجود ایران و سوریه و روسیه در منطقه از عراق خارج شود.

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