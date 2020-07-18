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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۷:۱۸

سخنگوی سازمان انتقال خون عنوان کرد؛

سه استان پیشتاز در اهدای پلاسمای بهبودیافتگان کووید ۱۹

سه استان پیشتاز در اهدای پلاسمای بهبودیافتگان کووید ۱۹

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، به ارائه گزارشی از وضعیت اهدای پلاسمای بیماران بهبود یافته کرونایی پرداخت.

بشیر حاجی بیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در قالب طرح ملی جمع آوری پلاسمای بهبود یافتگان کووید ۱۹، تا هفته گذشته سه هزار و ۴۶۳ نفر برای اهدای پلاسمای کووید ۱۹ مراجعه کرده اند که دو هزار و ۷۱۴ نفر از آنان موفق به اهدای پلاسما شدند.

وی افزود: استان تهران با ۵۵۷ مراجعه و ۴۰۵ واحد اهدای پلاسمای کووید ۱۹ رتبه اول را در دریافت پلاسما دارد.

حاجی بیگی ادامه داد: استان خوزستان نیز با ۲۸۳ واحد دریافت پلاسمای کووید ۱۹ از ۳۶۶ مراجعه کننده دومین و استان اصفهان با ۲۵۰ مراجعه و ۲۰۳ اهدای پلاسما سومین رتبه را به خود اختصاص داده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، تاکید کرد: کارآزمایی های بالینی نشان می‌دهد پلاسمای کووید ۱۹ در بهبود بیماران مبتلا، تأثیر مثبتی دارد و سازمان انتقال خون در مراکز دریافت پلاسمای کووید ۱۹ با حفظ اصول ایمنی و بهداشت و استانداردهای لازم، شرایط مناسبی برای اهدا کنندگان فراهم کرده است که بدون نگرانی برای اهدای پلاسمای خود به روش فرزیس و کمک به نجات بیماران مبتلا به کووید ۱۹ مراجعه کنند.

کد مطلب 4975970

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    نظرات

    • ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      1 0
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      خدارو شکر من حالم کاملا خوب است. برای اهدای پلاسما با سازمان انتقال خون همدان تماس گرفتم شماره تلفن و کدملی از من گرفتند گفتند اطلاع میدیم الان یک هفته شده ولی خبری نیست (شاید دیگه نیاز ندارن)
    • سید IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
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      به ایشون بفرمائید خیلی از بیمارستانها در استانهای مختلف دستگاه پلاسمافرز درمانی دارن که این موقعها بدرد میخوره، نه مثل مراکز انتقال خون دستگاههای پلاسمافرز اهدائی چینی !
      • ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
        1 0
        اگه کسی به پلاسمای من نیاز داره اطلاع بده گروه خونی A+ چند روز بیشتر فرصت اهدا نیست
    • رامین IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
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      بایستی اینقدر هم درسایتها و هم در فضای مجازی و توسط مسولان اهدا پلاسما به مردم گوشزد شود و واقعاً محیطها را از هر نظر بهداشتی نمایند تا مردم بصورت خودجوش برای اهدای پلاسما اقدام کنند

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