سه استان پیشتاز در اهدای پلاسمای بهبودیافتگان کووید ۱۹

بشیر حاجی بیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در قالب طرح ملی جمع آوری پلاسمای بهبود یافتگان کووید ۱۹، تا هفته گذشته سه هزار و ۴۶۳ نفر برای اهدای پلاسمای کووید ۱۹ مراجعه کرده اند که دو هزار و ۷۱۴ نفر از آنان موفق به اهدای پلاسما شدند.

وی افزود: استان تهران با ۵۵۷ مراجعه و ۴۰۵ واحد اهدای پلاسمای کووید ۱۹ رتبه اول را در دریافت پلاسما دارد.

حاجی بیگی ادامه داد: استان خوزستان نیز با ۲۸۳ واحد دریافت پلاسمای کووید ۱۹ از ۳۶۶ مراجعه کننده دومین و استان اصفهان با ۲۵۰ مراجعه و ۲۰۳ اهدای پلاسما سومین رتبه را به خود اختصاص داده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، تاکید کرد: کارآزمایی های بالینی نشان می‌دهد پلاسمای کووید ۱۹ در بهبود بیماران مبتلا، تأثیر مثبتی دارد و سازمان انتقال خون در مراکز دریافت پلاسمای کووید ۱۹ با حفظ اصول ایمنی و بهداشت و استانداردهای لازم، شرایط مناسبی برای اهدا کنندگان فراهم کرده است که بدون نگرانی برای اهدای پلاسمای خود به روش فرزیس و کمک به نجات بیماران مبتلا به کووید ۱۹ مراجعه کنند.