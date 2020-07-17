  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۱۰ استان کشور در وضعیت «قرمز» کرونایی قرار دارند

۱۰ استان کشور در وضعیت «قرمز» کرونایی قرار دارند

آن طور که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده است، در شبانه روز گذشته ۱۰ استان کشور در وضعیت «قرمز» کرونایی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران (آمل)، کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند.

بر اساس گزارش سخنگوی وزارت بهداشت، در استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان و کردستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط هموطنان شاهد روند نسبتاً کاهشی در موارد ابتلا، بستری و مرگ و میر هستیم.

به گفته لاری، هر فرد با هر سنی امکان ابتلا به کرونا را دارد. بنابراین، از هموطنان درخواست می‌شود تا حد امکان، بی هدف از منزل خارج نشوند و برای خرید و انجام امور اداری، حتی الامکان از روش مجازی و غیر حضوری استفاده کنیم.

کد مطلب 4976030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها