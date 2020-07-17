۱۰ استان کشور در وضعیت «قرمز» کرونایی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران (آمل)، کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند.

بر اساس گزارش سخنگوی وزارت بهداشت، در استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی، هرمزگان و کردستان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط هموطنان شاهد روند نسبتاً کاهشی در موارد ابتلا، بستری و مرگ و میر هستیم.

به گفته لاری، هر فرد با هر سنی امکان ابتلا به کرونا را دارد. بنابراین، از هموطنان درخواست می‌شود تا حد امکان، بی هدف از منزل خارج نشوند و برای خرید و انجام امور اداری، حتی الامکان از روش مجازی و غیر حضوری استفاده کنیم.