لزوم معرفی اسلام ناب/ مبلغان انقلابی و گفتمان ساز باشند

حجت الاسلام روح الله حریزاوی در حاشیه سفر به استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم در خصوص جهاد در قرآن کریم گفت: جهاد یکی از درهای بهشت است که خداوند آن را به روی خواص اولیائش باز کرده است.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند «کار و فعالیتی که انجام می‌دهید، خروجی و اثر آن را بررسی کنید از طرف دیگر محتوایی که انقلاب اسلامی به جهان عرضه کرد و موجب پذیرش جهانی شد، توحید بود» لذا مبلغینی که اعزام می‌شوند، باید خدا و توحید را با برهان صدیقین، به جوانان و مردم جهان عرضه کنند.

حجت الاسلام حریزاوی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی باید اسلام ناب را معرفی کند، اظهار داشت: مبلغ باید مردمی، انقلابی و گفتمان ساز باشد و به ترویج و تبلیغ اسلام ناب و عاشورایی بپردازد.

وی بیان داشت: شکل دهی مقاومت، بسیج جهانی مستضعفین و بسیج طلاب و دانشجو از جمله فعالیت‌هایی است که سازمان تبلیغات اسلامی باید به آن ورود پیدا بکند.

معاون راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تاکید بر همراهی و همدلی در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی افزود: امیدواریم در استان کرمان که مهد سردار مقاومت است بتواند کارهای بزرگی در حوزه‌های مختلف رقم بزند.