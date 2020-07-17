نه تنها کمبود نداریم، ۱۸ میلیون عدد ماسک در انبارها دپو شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای با رد هر گونه کمبود در تولید و تأمین ماسک مورد نیاز مردم و کادر درمانی، از وجود ۱۸ میلیون عدد ماسک در انبارها خبر داد و اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در هر نقطه از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید، مقادیر انبوه ماسک را تحویل دهد.

در این اطلاعیه آمده است: ظرفیت تولید روزانه یازده میلیون عدد ماسک در کشور فراهم شده و هم اکنون ۱۸ میلیون عدد ماسک در انبارها دپو شده که بر این اساس، این وزارتخانه آمادگی دارد تا در هر نقطه‌ای از کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید، مقادیر انبوه ماسک را توزیع نماید.

در این اطلاعیه، با اشاره به تلاش همه‌جانبه تولیدکنندگان، واحدهای صنفی و نهادهای عمومی و مردمی در جهت تأمین اقلام بهداشتی مرتبط با مقابله با ویروس کرونا اعلام شده است: در عین حال محموله‌های صادراتی ماسک نیز، منتظر اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو هستند؛ ضمن اینکه واحدهای تولیدی نیز آمادگی دارند تا به سرعت با تغییر خطوط تولیدی خود، اقدام به افزایش تولید به میزان دو برابر رقم فعلی اقدام نمایند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از هیأت امنای ارزی و سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا ضمن تحویل گرفتن ۱۸ میلیون عدد ماسک دپوشده در انبارها، نسبت به توزیع آن اقدام نموده و در عین حال، نظارت بیشتری بر قیمت و نحوه توزیع ماسک در داروخانه‌ها داشته باشند.



همچنین در این اطلاعیه ضمن اشاره به تنوع بخشی به پارچه مورد استفاده در تولید انواع ماسک، آمده است: شبکه توزیع ماسک در حال حاضر علاوه بر داروخانه‌ها که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و ایستگاههای مترو

نسبت به عرضه ماسک اقدام می‌کنند.

در بخش دیگری از اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: از بعد نظارتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علاوه بر استقرار بازرسان مقیم در واحدهای تولیدکننده مواد اولیه ماسک و نیز تولیدکننده این کالا، اجازه هرگونه عرضه خارج از شبکه را نخواهد داد.