جزئیات اقدامات نظارتی برای جلوگیری از فروش خارج از شبکه ماسک

جمشید گلپور، دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به هیچ وجه کمبودی در تولید ماسک در کشور وجود ندارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا به هر میزان ماسک که در هر نقطه کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند، توزیع انجام دهد؛ پس علاوه بر اینکه تولید ماسک در کشور به اندازه کافی در حال انجام است، برخی از واحدهای تولیدی حتی درخواست صادرات ماسک دارند که البته تا این لحظه مورد موافقت قرار نگرفته است.

وی افزود: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت، تولید و توزیع مواد اولیه ماسک از ابتدا تا مرحله تحویل پارچه به واحدهای تولیدی ماسک، به صورت الکترونیکی بوده و در سامانه جامع تجارت ثبت می‌گردد.

تولیدکنندگان مکلف به اعلام موجودی تولیدات خود شدند

به گفته گلپور، علاوه بر این، تمامی واحدهای تولیدکننده ماسک مکلف هستند تا موجودی ماسک تولیدی خود را در سامانه جامع انبارها اعلام کرده و به موازات آن، با هر گونه احتکار، اختفا و عرضه خارج از شبکه نیز برخورد می‌شود.

وی اظهار داشت: به موازات این اقدامات، تنوع‌بخشی به پارچه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز با نظارت سازمان غذا و دارو در دستور کار قرار دارد و در عین حال، وزارت صمت پیشتر اعلام کرده که تولید ماسک نیاز به اخذ هیچ‌گونه مجوزی از این وزارتخانه ندارد و تنها پارچه مورد استفاده آن، باید تائیدیه وزارت بهداشت را داشته باشد.

ظرفیت تولید روزانه ده میلیون عدد ماسک در کشور وجود دارد / ‏‬ ظرفیت به دو برابر قابل افزایش است

دبیر کارگروه مقابله با کرونای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنا بر آمار دریافتی از واحدهای تولیدی، در حال حاضر روزانه شش تا هفت میلیون عدد ماسک سه‌لایه و ۵۰۰ هزار ماسک N۹۵ به صورت صنعتی و ۳.۵ تا ۴ میلیون ماسک به صورت کارگاهی در سراسر کشور تولید می‌شود و هیچ‌گونه نگرانی از بابت تأمین ماسک مورد نیاز کادر درمانی و مردم در ایام پیش رو وجود ندارد؛ ضمن اینکه ظرفیت تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کارگاه‌های صنفی و نیروهای جهادی نیز به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان آمادگی دارند ظرفیت تولید ماسک را به دو برابر میزان فعلی افزایش دهند.

تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان منوط به تحویل و توزیع ماسک در شبکه تعریف شده خواهد بود

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبکه توزیع ماسک کاملاً تحت نظارت بازرسان قرار داشته و تحویل مواد اولیه به تولیدکنندگان ماسک به گونه‌ای تنظیم شده تا واحدهای تولیدی به ازای ارائه مستندات آمار تولید و توزیع محصولات خود، بتوانند از مواد اولیه شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه برخوردار شوند.

به گفته گلپور، بر این اساس، تحویل مواد اولیه به واحدهای تولیدکننده ماسک، منوط به تحویل تولیدات در شبکه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که شامل داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز ایستگاههای مترو است.

وی تصریح کرد: همانگونه که وزارت صمت دیروز در اطلاعیه خود اعلام کرد هم اکنون ۱۸ میلیون قطعه ماسک طبی در انبارها موجود است و وزارت صمت آمادگی دارد این ماسک‌ها را با نظر وزارت بهداشت توزیع کند.