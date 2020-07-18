اولین پیروزی خارج از خانه مجیدی با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، «استقلال - صنعت نفت»، هشتمین حضور فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی روی نیمکت آبی پوشان در لیگ برتر و سومین پیروزی وی با این تیم بود.

به جز ۴ دیدار آسیایی آبی پوشان با هدایت فرهاد مجیدی، آنها در لیگ برتر مقابل فولاد، نفت مسجد سلیمان، پرسپولیس، ذوب آهن، گل گهر، سایپا، تراکتور و صنعت نفت هم در حالی به میدان رفتند که هدایت شان برعهده این سرمربی جوان بود.

دیدار استقلال و صنعت نفت را می توان یک نقطه عطف در مربیگری فرهاد مجیدی برای آبی‌ها دانست چرا که این نخستین پیروزی خارج از تهران آبی‌ها با فرهاد مجیدی بود.

پیش از این استقلالی‌ها در اهواز و سیرجان مغلوب فولاد و گل گهر شده بودند و سومین بازی خارج از تهران آنها با مجیدی به نخستین پیروزی آنها نیز بدل شد.

آبی پوشان در لیگ برتر ۸ بار با هدایت مجیدی به میدان رفته‌اند که حاصل این ۸ بازی، ۳ پیروزی، ۳ مساوی و ۲ شکست می‌باشد تا ۱۲ امتیاز از ۲۴ امتیاز ممکن را به دست آورده باشند.