حماسه هويزه نقطه عطفي در جنگ تحميلي است

سردار عليرضا افشار در اين مصاحبه مطبوعاتي با اشاره به روز 16 دي سالروز به شهادت رسيدن تعدادي از دانشجويان پيرو خط امام در هويزه گفت :مسئولين نهادهاي دانشجويي بويژه وزارت علوم بايد از فرصت يكماهه بين 16 آذر و16 دي براي الگوسازي بين دانشجويان نهايت استفاده را ببرند. 16 آذر از ويژگي استكبار ستيزي و 16 دي حضور ايثارگرانه در عرصه دفاع از انقلاب بود.

وي افزود: در رابطه با حماسه هويزه بايستي بيشتر كار شود چون اين حماسه نقطه عطفي در جنگ است . در آن مقطع در كشور درگيري بين جناحها درجريان بود. جريانهاي ليبرالي با حمايت بني صدر در دانشگاهها به اين اختلافات دامن زده بودند و اوضاع دانشگاهها بسيار نامناسب بود ، از سوي ديگر مملكت درگير جنگي وسيع بود ، در اين شرايط بود كه تعدادي از دانشجويان به فرماندهي شهيد علم الهدي در هويزه آن حماسه را آفريدند. حماسه هويزه بازتاب بسيار گسترده اي در دانشگاهها داشت .



افشار در ادامه گفت : حماسه هويزه باب ورود نيروهاي مردمي به جبهه ها را باز كرد. قبل از اين حماسه حتي نيروهاي سپاهي اجازه ورود به جبهه ها را هم نداشتند . هيچ اسلحه اي در اختيار نداشتند ، چون بني صدر بعنوان فرماندهي كل قوا اعتقادي به مشاركت نيروهاي مردمي در جنگ نداشت و فكر مي كرد آنها قابليت و تخصص لازم را ندارند و مي خواست جنگ را پشت ميز مذاكره به پايان برساند.



وي نكته ديگر عمليات هويزه را گسترش روحيه شهادت طلبي دانست و اظهار داشت: پس از اين واقعه روحيه شهادت طلبي و فرهنگ ايثار فضاي كشور را تحت تاثير قرار داد و از اين رو نيز مي تواند بعنوان نقطع عطفي مورد توجه قرار بگيرد.



رييس بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس در مورد هفتمين يادواره شهداي دانشجوي كشور گفت : سعي شده در ان يادواره با فراخوان مقالات وجه علمي آن تقويت شود. مقالات پيرامون فرهنگ جهاد وشهادت و دانشجو و استكبار ستيزي و... جمع آوري شده كه در نهايت به صورت كتابي منتشر خواهد شد.از سوي ديگر سعي شده در اين يادواره كه 16 دي روز پاياني آن است رويكردي به ابعاد بين المللي قضيه با بررسي شهداي انتفاضه كه دانشجو بوده اند نيز داشته باشيم.



افشار پيرامون نهادهاي برگزار كننده اين يادواره اظهار داشت: علاوه بر سازمان بسيج دانشجويي و بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس ؛ بنياد شهيد ، بنياد جانبازان و ستاد رسيدگي به امور آرادگان نيز در اين يادواره همكاري كرده اند.



وي در مورد برنامه هاي بنياد حفظ آثار در مورد حماسه هويزه خاطر نشان ساخت: برگزاري مراسم شب شعر در اهواز در روز 18 دي ، بزرگداشت شهداي هويزه با حضور وزير علوم و روساي برخي از دانشگاههاي كشور بر سر مزار آنها در 18 دي و برگزاري مراسم يادواره شهداي هويزه بر سر مزار آنها از جمله برنامه هاي بنياد مي باشد.



افشار همچنين از نوشتن فيلمنامه زندگي شهيد علم الهدي يراي ساخت فيلم سينمايي و خريدن منزل شهيد علم الهدي در اهواز براي تبديل آن به يك مركز فرهنگي خبر داد.



رييس بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس در پايان با با اشاره به بودجه يك ميلياردو 300 ميليون توماني بنياد در سال گفت :4 سال است بودجه بنياد افزايش نيافته است ، پولي كه ما بعنوان بودجه از دولت مي گيريم اصلا تكافوي نياز هاي ما را نمي دهد.