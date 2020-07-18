به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، اسامی پایانههای مرزی فعال زمینی کشور در استانهای مرزی را اعلام کرد که به شرح زیر است:
آذربایجان شرقی: پایانههای مرزی نوردوز با ارمنستان و جلفا با جمهوری خودمختار نخجوان
آذربایجان غربی: پایانههای مرزی پلدشت، بازرگان، رازی و سرو با ترکیه و تمرچین با اقلیم کردستان عراق
کردستان: پایانه مرزی باشماق با اقلیم کردستان عراق
کرمانشاه: پایانههای مرزی پویزخان و خسروی با عراق
ایلام: پایانه مرزی مهران (شهید سردار سلیمانی) با عراق
خوزستان: پایانههای مرزی شلمچه و چزابه با عراق
سیستان و بلوچستان: پایانههای مرزی میرجاوه، پیشین و ریمدان با پاکستان و میلک با افغانستان
خراسان جنوبی: پایانه مرزی میل ۷۸ با افغانستان
خراسان رضوی: پایانه مرزی دوغارون با افغانستان و پایانههای مرزی سرخس، لطف آباد و باجگیران با ترکمنستان
گلستان: پایانه مرزی اینچه برون با ترکمنستان
گیلان: پایانه مرزی آستارا با جمهوری آذربایجان
اردبیل: پایانه مرزی بیله سوار با جمهوری آذربایجان
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