به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اسامی پایانه‌های مرزی فعال زمینی کشور در استان‌های مرزی را اعلام کرد که به شرح زیر است:

آذربایجان شرقی: پایانه‌های مرزی نوردوز با ارمنستان و جلفا با جمهوری خودمختار نخجوان

آذربایجان غربی: پایانه‌های مرزی پلدشت، بازرگان، رازی و سرو با ترکیه و تمرچین با اقلیم کردستان عراق

کردستان: پایانه مرزی باشماق با اقلیم کردستان عراق

کرمانشاه: پایانه‌های مرزی پویزخان و خسروی با عراق

ایلام: پایانه مرزی مهران (شهید سردار سلیمانی) با عراق

خوزستان: پایانه‌های مرزی شلمچه و چزابه با عراق

سیستان و بلوچستان: پایانه‌های مرزی میرجاوه، پیشین و ریمدان با پاکستان و میلک با افغانستان

خراسان جنوبی: پایانه مرزی میل ۷۸ با افغانستان

خراسان رضوی: پایانه مرزی دوغارون با افغانستان و پایانه‌های مرزی سرخس، لطف آباد و باجگیران با ترکمنستان

گلستان: پایانه مرزی اینچه برون با ترکمنستان

گیلان: پایانه مرزی آستارا با جمهوری آذربایجان

اردبیل: پایانه مرزی بیله سوار با جمهوری آذربایجان