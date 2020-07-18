شرایط تابستانه دما در اکثر نقاط کشور تا روز چهارشنبه حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، شمال زنجان، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس در استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شرق لرستان، غرب و جنوب اصفهان، جنوب مرکزی و جنوب همدان شاهد افزایش ابر رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.

طی پنج روز آینده بخش‌هایی از ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شمال شرق هرمزگان، ارتفاعات کرمانشاه و فارس به تناوب افزایش ابر بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

در هفته جاری ماندگاری هوای گرم و شرایط تابستانه دما در اغلب نقاط کشور برقرار خواهد بود.

در استان خوزستان از شنبه تا سه شنبه دما داستانی ۴۹ تا ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال غرب کشور و به ویژه سواحل شمالی کشور حدود ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس از گرمای هوا در مناطق کاسته خواهد شد.

از امروز تا سه شنبه نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود در فضا ساعت همراه با گرد و خاک خواهد بود.