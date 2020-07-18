بلاتکلیفی ۷ رشته ورزشی در استان فارس به دلیل نداشتن رئیس

به گزارش خبرنگار مهر، در ورزش فارس هیأت‌های اسکواش، ورزش‌های جانبازان و معلولین، تیروکمان، بیلیارد، ورزش‌های سه گانه، بسکتبال و بوکس فاقد رئیس هستند و با سرپرست اداره می‌شوند و همین اداره هیأت با سرپرست معضل بزرگی شده برای ورزشکاران و مربیان این رشته‌های ورزشی.

مدیرکل جدید ورزش فارس در همین روزهای آغازین کار با چالشی بزرگ روبه رو شده زیرا برای موفقیت ورزش فارس باید دیدگاه تازه و متفاوت‌تر از دیدگاه قبلی حاکم بر ورزش استان برگزیند دیدگاهی که با سیاست‌های قبلی انتخاب رئیس برای هیأت‌های ورزشی متفاوت باشد و افراد اصلح را کلید دار ساختمان این هیأت‌های ورزشی نماید و مهمتر اینکه جنبه انتخابی داشته باشد نه جنبه انتصابی.

اینکه حاجی زاده بخواهد این دیدگاه را اجرا و دنبال نماید کمی زمان می‌برد و از طرفی شیوع بیماری کرونا بیشتر شده و روند برگزاری انتخابات این ۷ هیأت به تعویق افتاده است.

اما برای مدیرکل ورزش استان فرصتی فراهم شده تا کاندیداها را بیشتر مورد بررسی قرار دهد و مواردی همچون شایستگی، تخصص، تجربه، مدیریت صحیح و… را ارزیابی نماید.

قطعاً شیوه‌ها و سیاست‌های قبلی که افراد غیر ورزشی و سیاسی را وارد ورزش استان نموده و در رأس هیأت‌های ورزشی قرار داده دیگر جایز نیست می‌بینیم که تقریباً نیمی از رؤسای هیأت‌های ورزشی استان از جنس ورزش نیستند و حتی در یک رشته مدال آور جهانی و المپیک می‌بینیم که فردی ناآشنا عهده دار سمت سرپرستی هیأت شده است.

به نفع ورزش استان است که این افراد تغییر پیدا کنند و افراد صالح جایگزین شوند. اما کمی زمان می‌برد و بلاتکلیفی ورزشکاران، مربیان و داوران این رشته‌های ورزشی ادامه پیدا می‌کند.

سمیرا ارم تیرانداز شیرازی و پارالمپیکی ایران در گفت و گو خبرنگار مهر، گفت: آسیب‌های زیادی از بابت نبود رئیس هیأت به ما ورزشکاران جانباز و معلول وارد شده و دچار سردرگمی شده‌ایم.

ارم افزود: برای تمرین در سطح پارالمپیک، سالن تیراندازی هیأت اصلاً مساعد نیست و امکاناتش در حد مبتدی است به دلیل بی تدبیری در سالهای اخیر این سالن شرایط حرفه‌ای یا سیستم الکترونیکی ندارد البته خانم دکتر بر مشوری کمک کردند و یک سالن تیراندازی ۱۰ متر برایمان تجهیز کردند اما نیاز ما سالن تیراندازی ۵۰ متر است کاری که سرپرست فعلی هیأت هنوز نتوانسته انجامش دهد چون هیأت حتماً باید رئیس داشته باشد تا پیگیری‌هایش منجر به راه اندازی و تجهیز سالن تیراندازی ۵۰ متر شود.

پا را تیرانداز ملی پوش ایران ادامه داد: از مدیرکل جدید ورزش و جوانان فارس انتظار داریم که انتخابات ریاست هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین را برگزار کند و فردی را انتخاب نمایند که به نیازهای ورزشکاران و معلول آگاهی داشته باشد.

سید اسلام موسوی سرپرست معاونت توسعه امور ورزش استان نیز به خبرنگار مهر، گفت: این هیأت‌ها چون دوره چهارساله رئیس شأن به پایان آمده است، ما ناچار شدیم تا زمان برگزاری انتخابات تعیین رئیس جدید، یک نفر را به عنوان سرپرست مشخص کنیم.

موسوی تصریح کرد: در حال حاضر ما سرگرم انجام روال مقدماتی مجمع انتخاباتی این هیأت‌ها هستیم تا جایی که محدودیتی در کار نباشد، کار خود را بر اساس رعایت پروتکل بهداشتی انجام خواهیم داد تا به انتخابات تعیین رئیس برای این هیأت‌ها برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ۷ هیأت ورزشی فارس توسط سرپرست هرچه به درازا بکشد، بلاتکلیفی و نتیجه رکود آن رشته ورزشی را بیشتر از قبل خواهد نمود.