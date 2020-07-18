نمایش آنلاین انیمیشن «فرفره» در جشنواره فانتزی کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انیمیشن «فرفره» به کارگردانی شیوا ممتحن، درباره‌ کودکی است که در خاطراتش گم شده. این فیلم که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه تهیه شده است در بخش رسمی بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم‌های فانتزی کانادا به نمایش گذاشته می‌شود.

امسال این جشنواره به خاطر بیماری همه‌گیری کووید ۱۹ در تاریخ ۲۰ آگوست الی ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ برابر با ۳۰ مرداد الی ۲ شهریور در شهر مونترال کانادا به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

در این دوره‌ جشنواره فیلم‌های فانتزی کانادا، حدود ۱۵۰ فیلم کوتاه و بلند به نمایش درمی‌آیند.

در خلاصه داستان انیمیشن «فرفره» آمده است: «کودکی در خاطراتش گم می‌شود. همراه کودک در خاطراتش سیر می‌کنیم. در انتها متوجه می‌شویم که او بزرگ شده است ... .» این فیلم بازگشتی است به خاطراتی که در کودکی گم کرده‌ایم در واقع «فرفره» حس نوستالژیک و آرزویی برای بازگشت به لحظات خوب گذشته و یادآوری آن‌هاست.

عوامل تولید «فرفره» عبارتند از نویسنده، انیماتور، تدوینگر و کارگردان: شیوا ممتحن، صدابردار: آرش ممتحن، موسیقی: مریم چالش، مدیر تولید و تهیه‌کننده: سیما ممتحن، گوینده متن: حقیقت رضایی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.