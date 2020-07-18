ایرفون ال جی باکتری ها را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سال گذشته ال جی ایرفون بی سیمی رونمایی کرد که به وسیله قاب خود شارژ می شد. همچنین این کیس مجهز به نور مافوق بنفش بود تا باکتری هایی دستگاه را از بین ببرد.

اکنون این شرکت جدیدترین نسخه ایرفون خود در آمریکا عرضه کرده است. ایرفون «تون فریHBS-FN6» همراه قاب «یو وی نانو» عرضه می شود. این قاب ۹۹.۹ درصد باکتری های موجود روی ایرفون را از بین می برد. این قاب در عرض ۱۰ دقیقه ایرفون ها را تمیز کند.

علاوه بر آن این ایرفون دارای فناوری جدیدی به نام «پردازش فضایی هدفون» است. این فناوری در حقیقت مربوط به پردازش دیجیتال سیگنال صدا است که کیفیت پخش آن مانند بلندگو است. البته ایرفون ال جی فناوری ساکت کردن سروصدای اطراف را ندارد اما کاربر به راحتی می تواند بدون مزاحمت سروصدای خارجی به موسیقی گوش کند. همچنین دارای قابلیتی است که به کاربر امکان می دهد با فشار دکمه ای سروصدای خارجی را بشنود.

این گجت دارای گواهینامه IPX4 است بنابراین کاربر می تواند زیر باران نیز از آن استفاده کند. پخش موسیقی به وسیله دکمه های لمس کنترل می شود و کاربر می توانند از طریق دستیار صوتی در تلفن هوشمند تنظیمات گجت را مشخص کند. یک اپلیکیشن همراه ایرفون ال جی نیز وجود دارد.

ایرفون ال جی با قیمت ۱۴۹.۹۹ دلار در بازار فروخته می شود.