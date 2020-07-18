تسهیلات سفر ریلی به مناسبت روز ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، مصادف با اول ذیالحجه-سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) - و به منظور بزرگداشت فرهنگ ازدواج، یک شرکت ریلی تخفیفاتی را برای کسانی که در این ایام ازدواج میکنند در نظر گرفته است.
رضا عصاری، معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی با اعلام این خبر افزود: کلیه زوجینی که تاریخ عقد آنها در بازه زمانی ۲۸ تیر الی ۵ مرداد ماه سال جاری است، با ارائه درخواست خود، مشمول دریافت چهار کد تخفیف ۵۰ درصدی در بهای بلیت قطارهای شرکت رجا که تا تاریخ ۲۲ اسفند ۹۹ اعتبار خواهد داشت، میشوند.
رضا عصاری گفت: مزدوجین حد فاصل تاریخهای ذکر شده میتوانند با ارسال صفحات اول و دوم شناسنامه خود از طریق اینستاگرام رجا به نشانی rajarail@ درخواست خود را ثبت کنند.
وی اظهار داشت: با شیوع کرونا در کشور، این شرکت حمل و نقل ریلی اقدامات متعددی را در راستای سفر هوشمند (سفر+سلامت) با انجام پروتکلهای بهداشتی اعم از کنترل وضعیت سلامتی و بهداشت مأموران قبل از اعزام، ضد عفونی کردن قطارها در مبدأ و طول سفر، استفاده از ظروف یک بار مصرف پذیرایی، رعایت فاصلهگذاری فیزیکی در قطارها، ارائه ماسک به مسافران، جانمایی و تعبیه مواد ضدعفونی کننده در قطارها و … آغاز و اجرایی کرده است.
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