تسهیلات سفر ریلی به مناسبت روز ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، مصادف با اول ذی‌الحجه-سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) - و به منظور بزرگداشت فرهنگ ازدواج، یک شرکت ریلی تخفیفاتی را برای کسانی که در این ایام ازدواج می‌کنند در نظر گرفته است.

رضا عصاری، معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی با اعلام این خبر افزود: کلیه زوجینی که تاریخ عقد آنها در بازه زمانی ۲۸ تیر الی ۵ مرداد ماه سال جاری است، با ارائه درخواست خود، مشمول دریافت چهار کد تخفیف ۵۰ درصدی در بهای بلیت قطارهای شرکت رجا که تا تاریخ ۲۲ اسفند ۹۹‬ اعتبار خواهد داشت، می‌شوند.

رضا عصاری گفت: مزدوجین حد فاصل تاریخ‌های ذکر شده می‌توانند با ارسال صفحات اول و دوم شناسنامه خود از طریق اینستاگرام رجا به نشانی rajarail@ درخواست خود را ثبت کنند.

وی اظهار داشت: با شیوع کرونا در کشور، این شرکت حمل و نقل ریلی اقدامات متعددی را در راستای سفر هوشمند (سفر+سلامت) با انجام پروتکل‌های بهداشتی اعم از کنترل وضعیت سلامتی و بهداشت مأموران قبل از اعزام، ضد عفونی کردن قطارها در مبدأ و طول سفر، استفاده از ظروف یک بار مصرف پذیرایی، رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی در قطارها، ارائه ماسک به مسافران، جانمایی و تعبیه مواد ضدعفونی کننده در قطارها و … آغاز و اجرایی کرده است.