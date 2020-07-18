رشد قیمت طلا با افزایش ابتلا به کرونا / ششمین رشد متوالی هفتگی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه جهش کرد و به ششمین رشد متوالی هفتگی دست یافت. رکوردزنی تعداد مبتلایان جدید ویروس کرونا در آمریکا چشم‌انداز ریکاوری اقتصادی این کشور را مبهم کرد و تقاضا برای سرمایه‌های امن را بالا برد در حالی که تضعیف دلار هم باعث تقویت طلا شد.

اسپات‌گد، که قیمت خرید هر اونس طلا در بورس لندن است، ۰.۷ درصد جهش کرد و به ۱۸۰۹.۸۶ دلار رسید. به این ترتیب رشد هفتگی قیمت این شاخص یه ۰.۶ درصد رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۷ درصد رشد کرد و به ۱,۸۱۱.۹۰ دلار رسید.

استراتژیست بانک ای‌ان‌زی، سونی کوماری، می‌گوید: نرخ‌های بهره منفی، حبابی شدن ترازنامه بانک‌های مرکزی، تضعیف دلار آمریکا، همه و همه باعث تقویت قیمت جهانی طلا شده‌اند.