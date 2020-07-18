به گزارش خبرنگار مهر، آنسامبل «بادی برنجی» ایران در بیست و یکمین فستیوال «بادی برنجی» ایتالیا (Italian Brass Week) قطعه سوییت «پارسیان» اثر پویا سرایی نوازنده سنتور و آهنگساز شناخته شده کشورمان را پیش روی مخاطبان قرار میدهد. این اثر به دلیل شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ در قالب یک فیلم به دبیرخانه فستیوال برای اجرا ارسال شده است.
قطعه سوییت «پارسیان» به آهنگسازی و تنظیم پویا سرایی، با حضور امید حاجیلی به عنوان سولیست ترومپت با مدیریت هنری لیلا بازغی با بهرهگیری از موسیقی دستگاهی و موسیقی اقوام ایران ساخته شده است.
در این قطعه حسین شریفی، سیامک کریم پور (ترومبون)، مهسا یوسفی نژاد (هورن)، علیرضا میرآقا (ترومپت و فلوگل هورن) و علی ضرابی (ترومپت) تکنواز بخشهای مختلف هستند. همچنین: کامیار ماندگاریان با ترومپت، نرگس تقی پور، باران ذوالفقاری، لیلا بازغی با هورن و نیز افشار حشمتیان با ساز توبا، آنسامبل بادی برنجی ایران در این فستیوال را همراهی میکنند. ضمن اینکه زکریا یوسفی با سازهای کوبهای بندیر، کوزه، دف، تمبک به عنوان تکنواز در این اثر حضور دارد. میکس و مستر این اثر را نیز مازیار مرتاضیه و تدوین فیلم اجرا را ارس سعیدیان انجام دادهاند.
فستیوال بینالمللی بادی برنجی از جمله مشهورترین و باسابقهترین رخدادهای جهان در زمینه سازهای بادی برنجی است که همه ساله در این فصل در ایتالیا با حضور بهترین اساتید سازهای بادی و نیز ارکسترهای مشهور دنیا انجام میشود. این در حالی است که برخی از هنرمندان مشهور نظیر آندره بوچلی، زوبین مهتا (رهبر ارکستر بزرگ دنیا) و بسیاری از هنرمندان طراز اول دنیا در طول این سالها با این جشنواره همکاری داشتهاند.
طبق برنامهریزیهای انجام گرفته، هنرمندان کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، ونزوئلا، اروگوئه، کلمبیا، ژاپن، چین، گامبیا، استرالیا، آلمان، فرانسه، هلند، انگلستان، بلژیک، دانمارک، سوئد، سوییس آثارشان را در این رویداد ارائه میکنند. بخش مسترکلاس ها (برای سازهای بادی برنجی) و کنسرتها نیز از هم اکنون در فلورانس ایتالیا آغاز به کار کرده و تا هفته دیگر ادامه خواهد داشت.
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