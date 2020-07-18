‌ششمین کشتی حامل گندم اهدایی هند به افغانستان درچابهار پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: کشتی «کاشان» حامل ۳۵۵ دستگاه کانتینر ۲۰ فوت و وزن تقریبی ۸۸۷۵ تن از محموله گندم ترانزیتی اهدایی هند به افغانستان طبق برنامه از پیش تعیین شده، روز جمعه ۲۷ تیرماه وارد بندر «شهید بهشتی» چابهار شده و بلافاصله پس از پهلودهی عملیات تخلیه آن آغاز شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه این ششمین پارت از محموله ۷۵ هزار تنی ترانزیتی کمک‌های انسان دوستانه دولت هند به افغانستان از طریق بندر چابهار است، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۸ هزار و ۵۰۰ تن گندم اهدایی هندوستان در قالب پنج محموله از طریق این بندر استراتژیک وارد و به صورت حمل یک‌سره از طریق مرز "میلک- زرنج" به افغانستان منتقل شده است.

وی با اشاره به ورود دیگر محموله‌های کمک‌های انسان دوستانه هند به افغانستان از طریق دروازه ملل در ماه‌های آینده، بیان کرد: در حالی شاهد رونق صادرات و واردات در بندر شهید بهشتی چابهار هستیم که اقتصاد همه کشورهای جهان تحت تأثیر اپیدمی کرونا ویروس قرار گرفته است.

آقایی با اشاره به خروج این محموله پس از انجام تشریفات گمرکی از بندر چابهار به مرز افغانستان، اضافه کرد: با توجه به روند انتقال گندم ترانزیتی هند به افغانستان از طریق بندر شهید بهشتی و به منظور افزایش صادرات، ترانزیت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل، کانتینرهای حامل محموله گندم با حمل دو سر بار در مسیر برگشت برای انتقال بار ترانزیتی صادراتی افغانستان به هند استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه بندر چابهار نزدیکترین مسیر ترانزیتی هند به افغانستان و سایر کشورهای حوزه (CIS) است، تصریح کرد: همچنین با توجه به میزان تجارت هند با افغانستان و نیاز این دو کشور به مسیر مواصلاتی دریایی، این بندر استراتژیک مناسب‌ترین گزینه برای دو طرف محسوب می‌شود.