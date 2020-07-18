آلودگی آب، خاک و هوا/ سهم استان بوشهر از پارس جنوبی آلایندگی است

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه حیاتی: استان بوشهر میزبان تأسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی است و از جنوب تا شمال استان را این تأسیسات فرا گرفته است و صنایع مختلف انرژی در هر گوشه این استان گسترش یافته است.
این صنایع در اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی دارند و بخش مهمی از درآمدهای کشور از طریق فروش نفت خام است که از طریق استان بوشهر صادر میشود و بخش دیگری نیز فروش محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است که در استان بوشهر تولید میشود.
در کنار این همه خدماتی که استان بوشهر به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ارائه داده و ضررهایی که به این استان وارد شده است، انتظار میرود صنعت نیز سهم خود را به خوبی ایفا کند و تاکنون اینگونه نبوده است.
ایجاد اشتغال برای جوانان استان و رفع بیکاری، توسعه خدمات به محیط پیرامونی، تقویت زیرساختها در استان بوشهر و … از جمله کارهایی است که صنعت میتواند برای استان بوشهر انجام دهد.
اما استان بوشهر سهم کمی در اشتغال این صنایع داشته است و صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در مقابل این میزبانی شایسته، مهمان خوبی نبوده است و خدماتی به این مردم نمیدهد.
بیشترین سهم مردم استان بوشهر از صنایع پارس جنوبی، آلودگی زمین و هوا و آب است. آلایندگیهایی که روز به روز جلوههای تازهای به خود میگیرند و بیش از گذشته به این استان ضرر میزنند.
انتظار میرود صنایع با رعایت اصول بهداشتی و زیستمحیطی، عزمی جدی در راستای کاهش آلایندهها و ایجاد محیطی مناسب برای زندگی اهالی استان بوشهر داشته باشند.
لزوم جلوگیری از آلودگی محیط زیست
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستانهای جنوبی استان بوشهر میزبان شایسته پارس جنوبی هستند که باید بیش از پیش برای رفع مشکلات مردم این مناطق تلاش کرد.
حجتالاسلام موسی احمدی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یک ظرفیت مهم در جنوب استان بوشهر یاد کرد و ادامه داد: این صنایع باید به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کنند.
وی بر لزوم تحقق مطالبات و خواستههای مردم جوامع پیرامونی صنایع پارس جنوبی تاکید کرد و افزود: اشتغال یکی از این خواستهها است که باید محقق شود و سهم این مردم ادا شود.
لزوم پیشگیری از سوختن گاز فلرها
نماینده دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی توجه به مسائل زیستمحیطی را ضروری دانست و تصریح کرد: صنایع مستقر در پارس جنوبی باید نگاه ویژهای به مسائل زیست محیطی داشته باشند.
حجتالاسلام احمدی ضمن تاکید بر پیشگیری از سوختن گازها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست تصریح کرد: امیدواریم نسبت به اجرای طرحهای تدوین شده در حوزه محیط زیست در این منطقه اقدامات جامعی انجام شود.
محکومیت ۳ پالایشگاه به دلیل آلودگی محیط زیست
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: پس از پیگیری قضائی آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب صنعتی به خلیج فارس توسط سه پالایشگاه در استان بوشهر با صدور حکم قضائی، پالایشگاههای مذکور محکوم شدند.
بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلینژاد بیان کرد: پس از تخلیه آنی فاضلاب صنعتی از سوی سه پالایشگاه گازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و آلودگی تالاب نای بند، شکوائیه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه به مراجع قضائی ارسال و حکم محکومیت پالایشگاههای مذکور صادر گردید.
صنایع استانداردهای زیست محیطی را رعایت کنند
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین میگوید: هر گونه ایجاد آلودگی محیط زیست وفق قوانین و مقررات محیط زیست ممنوع و غیر قانونی است و باید همه صنایع استانداردهای زیست محیطی را رعایت و با استفاده از سیستمهای کنترلی همانند تصفیه خانههای فاضلاب از ورود فاضلاب به منابع محیط زیستی و خسارت به اکوسیستمها پرهیز نمایند.
همچنین مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: به زودی خسارت وارده به تالاب نای بند ناشی از تخلیه فاضلاب وفق قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها محاسبه و در جهت وصول خسارت و احیا و رفع آلودگی اقدام خواهد شد.
وفق قوانین و مقررات، همه صنایع ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی بوده و هر گونه آلودگی محیط زیست وفق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب میشود.
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