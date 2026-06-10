استاندار بوشهر: صنایع به تعهدات خود در قبال محیط زیست عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان به مناسبت هفته محیط‌زیست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌زیست و ایثارگران عرصه پایداری، از تلاش‌های مدیران، کارکنان این اداره‌کل و تشکل‌های مردم‌نهاد و همه تلاشگران حوزه محیط زیست قدردانی کرد .

استاندار بوشهراظهار کرد: محیط‌زیست به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه پایدار، نیازمند صیانتی همه‌جانبه است.

زارع با اشاره به ظرفیت‌های عظیم صنعتی استان بوشهر، به‌ویژه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، افزود: اگرچه به دلیل ضرورت پایداری اشتغال، در برخی موارد انعطاف‌هایی صورت می‌گیرد، اما رویکرد کلان مدیریت استان تاکید بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی است.

وی بیان کرد: صنایع باید تعهدات خود را در قبال ایجاد فضای سبز، کاهش آلایندگی‌ها و رعایت استاندارهای زیست محیطی، انجام دهند و در قبال مردم نجیب این استان که میزبانان شایسته‌ای برای صنعت هستند، همواره پاسخگو باشند.

استاندار بوشهر بر آثار تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پیاپی بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور و استان تاکید کرد و افزود: در سال‌های اخیر، تغییر اقلیم و خشکسالی‌های متوالی تأثیرات مخربی بر محیط زیست و منابع طبیعی گذاشته است و چاره‌ای نداریم جز اینکه بر اساس یافته‌های علمی، پژوهشی و استانداردهای پذیرفته‌شده، برای کاهش آسیب‌ها و حفاظت بهتر از منابع طبیعی برای سال‌های آینده براساس برنامه ریزی ها، تلاش کنیم.

وی افزود: اجرای این استانداردها ممکن است به دلیل محدودیت‌های مالی همراه با چالش باشد، اما باید با برنامه‌ریزی، پیگیری و همکاری دستگاه‌های مسئول و شراکت مردم، زمینه تحقق آنها را فراهم کرد.

زارع با اشاره به نشست‌ها و دیدارهای خود با مسئولان و مدیران شرکت‌های مستقر در جنوب استان، به‌ویژه صنایع پتروشیمی و همچنین بازدید گذشته از جزیره خارگ، گفت: در همه این نشست‌ها و بازدیدها بر رعایت الزامات محیط زیستی تأکید شده است.

وی با بیان اینکه رسالت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حمایت از مسیر توسعه پایدار است، افزود: علم ثابت کرده است که مسیر سعادت بشر و اعتلای جوامع در گرو پایبندی به استانداردها و پروتکل‌های محیط زیستی است و از این رو، نگاه توسعه‌ای استان باید با حفاظت از محیط زیست همراه باشد.



زارع در ادامه با قدردانی از سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان زیست‌محیطی و صنایع و شرکت‌هایی که در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقداماتی انجام داده‌اند، گفت: قانون تکلیف صنایع را در حوزه محیط زیست مشخص کرده است و ما نیز همواره تأکید کرده‌ایم شرکت‌هایی که در استان مستقر هستند، باید نسبت به تعهدات خود در زمینه ایجاد فضای سبز، ارتقای شاخص ها اقدام کنند.

وی افزود: گاهی به دلیل ضرورت پایداری اشتغال، انعطاف‌هایی در برخی موارد اعمال شده است، اما این به معنای چشم‌پوشی از مسئولیت‌های محیط زیستی صنایع نیست. صنایع باید تعهدات خود را روزبه‌روز بهتر از گذشته ایفا کنند و شرمنده مردم استان بوشهر که میزبانان خوبی برای صنعت بوده‌اند، نباشند.

استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم سخت‌گیری در رعایت استانداردهای محیط زیستی اظهار داشت: در رعایت استانداردهای زیست‌محیطی توسط همگان باید سخت‌گیر باشیم؛ البته این سخت‌گیری باید با برنامه‌ریزی مشخص، زمان‌بندی معین و اخذ تعهد از صنایع همراه باشد تا در نهایت شاهد بهبود شاخص‌های محیط زیست در استان باشیم.

زارع با اشاره به دیدارهای خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: در دیدارهای مختلف با خانم دکتر انصاری، بر تلاش و پیگیری برای اخذ مجوز گزینش و استخدام نیروهای جدید تأکید کرده‌ام؛ به‌ویژه استفاده از دانش‌آموختگان و نیروهای تحصیل‌کرده همین استان که بحمدالله فرزندان بسیار شایسته‌ای در این حوزه داریم.