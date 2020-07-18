۱۸۸ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/۲۲۳ هزار بیمار بهبود یافته اند

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه در ارتباط تلویزیونی، به ارائه تازهترین آمار کرونا در کشور پرداخت.
وی با اشاره به شناسایی ۲۱۶۶ مورد جدید کرونا، مجموع افراد مبتلا در کشورمان تا ظهر شنبه ۲۸ تیر ۹۹ را ۲۷۱ هزار و ۶۰۶ نفر اعلام کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به ۱۸۸ مورد جدید فوتی در شبانه روز گذشته، گفت: تاکنون ۱۳ هزار و ۹۷۹ نفر از افراد مبتلا، جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: از مجموع افراد مبتلا، ۲۲۳ هزار و ۳۰۰ نفر بهبود یافتهاند.
لاری گفت: در حال حاضر، ۳۵۲۹ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبتهای ویژه قرار دارند.
وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۵۱۸ مورد تست تشخیصی کرونا در آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت انجام شده است.
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