حمیدرضا مقتدایی منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رعایت برخی اصول می‌توان آسیب‌های ورزشی را تا ۵۰ درصد کاهش داد و بهترین درمان آسیب‌های ورزشی در واقع «پیشگیری» است و هر ورزشکار قبل از اینکه به زمین ورزشی برود باید یکسری کارها را انجام دهد تا آسیب‌های ورزشی به حداقل برسد.

وی افزود: این کارها شامل چهار مرحله نرمش، حرکات کششی، گرم کردن بدن و استراحت بدن هستند که هر مرحله را باید بین ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام داد و با انجام این مراحل، ورزشکار می‌تواند فعالیت ورزشی را شروع کند و ادامه دهد و این مراحل مذکور به ورزشکاران توصیه می‌شود چرا که بهترین راه جلوگیری از آسیب‌های ورزشی هم رعایت این مراحل چهارگانه است.

مقتدایی منش مزایای مراحل فوق را برای ورزشکار تشریح کرد و گفت: اولاً این کارها از لحاظ روحی روانی به ورزشکار حس خوبی می‌دهد و باعث می‌شود عملکرد ورزشکار بهتر شود. ثانیاً دردی که پس از تمرینات ورزشی ممکن است رخ دهد را کمتر می‌کند. ثالثاً باعث افزایش انعطاف‌پذیری تاندون‌ها، لیگامان‌ها، عضلات، استخوان و مفاصل می‌شود که به نوبه خود می‌تواند آسیب به این اجزا را کمتر کند.

وی در پاسخ به این سوال که «ورزشکاران در شرایط کرونایی چگونه می‌توانند فعالیت ورزشی خود را ادامه دهند؟» گفت: ورزشکاران حتماً باید تمام پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و ورزشکار پس از ۱۴ روز اگر تست پی سی آر ۲ بار منفی بود، آنگاه می‌تواند فعالیت ورزشی خود را با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شروع کند.

مقتدایی منش افزود: به ورزشکاران توصیه می‌شود ضمن رعایت اصول بهداشتی در فضای باز ورزش کنند و فردی که نیاز به تمرین دارد باید حتماً پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کند و همچنین وسایل ورزشی و محیط ورزشی را حداقل روزی دو بار ضدعفونی کند.

وی بیان کرد: از لحاظ پزشکی ورزشی جهانی، به دلیل شرایط کرونایی ورزش‌هایی را می‌توان انجام داد که بیشتر انفرادی باشند مانند دو و دوچرخه‌سواری و ورزش‌هایی که منجر به تماس انفرادی می‌شود مانند کشتی، تکواندو و ورزش‌های رزمی باید در شرایط کرونا انجام نشوند.

مقتدایی منش گفت: وقتی یک ورزشکار دچار آسیب می‌شود باید ۴ اقدام که عبارت‌اند از استراحت دادن به ورزشکار موقع آسیب، قرار دادن کمپرس آب یخ بر روی قسمت آسیب‌دیده، بی‌حرکتی به روش‌های مختلف مانند بانداژ، اتل گیری یا گچ و در نهایت هم عضو آسیب‌دیده باید بالا نگه داشته شود.

وی اضافه کرد: اگر آسیب توسط پزشک و فیزیوتراپ تیم تشخیص داده شده جزئی باشد می‌توان به همین اقدامات فوق بسنده کرد ولی اگر شدت آسیب بالاست و جدی است و نیاز به اقدامات و بررسی دارد باید فرد مصدوم با هماهنگی پزشک یا فیزیوتراپ تیم به متخصص طب ورزشی یا پزشک متخصص ارتوپد ارجاع داده شود.

آسیب‌های ورزشی بانوان و مردان

مقتدایی منش با اشاره به اینکه برخی ورزشکاران پس از آسیب‌های جسمی دچار مشکلات روحی می‌شوند، گفت: نتیجه بسیاری از عمل‌ها مثلاً عمل آسیب رباط صلیبی تا ۹۰ درصد است و اگر پزشک و بیمار با هم تطابق داشته باشند و دستورات پزشک و فیزیوتراپ به خوبی انجام شود پس از ۶ تا ۹ ماه ورزشکار می‌تواند به زمین ورزش برگردد.

وی در ادامه تأکید کرد: به ورزشکاران توصیه می‌شود برای اینکه کمتر دچار آسیب ورزشی شوند تمام مراحل گفته شده را توجه کرده و اصول تمرینات ورزشی را رعایت کنند. ورزشکاران باید به طور متوسط در هفته سه بار و هر بار بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تمرین ورزشی داشته باشد. ورزشکار نباید بلافاصله با شدت بالا ورزش را در یک زمان کوتاه انجام دهد چرا که این موضوع باعث وارد شدن آسیب شدید به بدن می‌شود.

این متخصص ارتوپد افزود: اصولاً آسیب‌های ورزشی در آقا و خانم متفاوت است و به مواردی مانند سن، جنس، تغذیه، ساختار بدنی و عوامل محیطی بستگی دارد. به طور مثال آسیب ورزشی در پارگی رباط صلیبی قدامی در خانم‌ها دو تا چهار برابر بیشتر از آقایان است و علت آن هم مربوط به ساختار بدنی خانم‌ها و مسائل هورمونی بدن است و یا اینکه آسیب‌های ورزشی در مچ دست خانم‌ها بیشتر از آقایان است.

وی در ادامه گفت: توصیه می‌شود خانم‌ها ورزش‌هایی را که با فشار پایین و به شکل تدریجی و مداوم هستند، انجام دهند چرا که ساختار بدنی خانم‌ها با آقایان متفاوت است.

مقتدایی منش در تشریح دلایل آسیب‌های ورزشی در فوتبال بیان کرد: در ایجاد آسیب‌های ورزشی بسیاری از عوامل مثل تاکتیک، عدم گرم کردن ورزشکار، انجام حرکات ناصحیح، روش‌های علمی و آموزشی در تمرینات تیم و حتی مربی دخیل هستند.

وی افزود: پزشک نقش مهمی را در تیم ورزشی دارد. در واقع پزشک تیم نقش زیادی در آموزش‌های پزشکی و جلوگیری از آسیب‌های وزرشی دارد. آسیب جزئی از ورزش است ولی آسیب‌های ورزشی باید به حداقل برسد و با رعایت اصول گفته شده و البته کمک گرفتن از پزشک تیم می‌توان آسیب‌های ورزشی تا ۵۰ درصد کاهش داد.