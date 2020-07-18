معاونت علمی به کشورهای همسایه خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،وجود تعداد قابل توجهی از پژوهشگران در کشورهای همسایه، بستر مناسبی برای توسعه صادرات خدمات آزمایشگاهی ایران است. همین موضوع کمک کرده تا ارائه خدمات آزمایشگاهی به کشورهای همسایه به اولویت کاری شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدل شود.

رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به این‌که کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشور افزایش یافته است بر لزوم ارائه این خدمات به دیگر کشورها تاکید کرد.

به گفته وی، یکی از بهترین راه‌ها برای معرفی و توسعه خدمات آزمایشگاهی کشور به بازارهای جهانی این است که مسیر صادرات این خدمات را تسهیل کنیم. قطعا این خدمات، ظرفیت قابل قبولی برای ماندگاری در دیگر کشورها دارند.

اسدی فرد ادامه داد:شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چند سالی است در زیست‌بوم فناوری و نوآوری به متقاضیان در حوزه‌های مختلفی مانند فنی و مهندسی، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن؛ حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی و حوزه های زیست فناوری و پزشکی ارائه خدمت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد:این شبکه هر سال با توسعه تعداد اعضای خود، خدماتش را به‌روزرسانی و همه‌گیرتر می‌کند. یکی از برنامه‌های مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال جاری عرضه محصولات این حوزه به بازارهای بین‌المللی است.