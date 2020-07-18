هوشیار شریعتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود تداوم وضعیت قرمز در سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان اما با همکاری کادر درمانی و رعایت مردم مراجعات به مراکز درمانی جنوب غرب کشور نسبت به دو تا سه هفته گذشته کاهش یافت و تعداد بیماران در بخشهای بیمارستانی نیز روند کاهشی داشته است.
وی افزود: روند رو به کاهش مراجعهکنندگان و بستری در بیمارستانها باعث شد آخرین بیمار بستری کووید – ۱۹ بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان ترخیص شود و این بیمارستان از بیماران به این بیماری تخلیه شود و به دیگر بیماران به جز کووید – ۱۹ خدمات ارائه کند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه دو بیمارستان امام خمینی (ره) و آیت الله طالقانی آبادان همچنان خدماتدهی به مبتلایان به کرونا را انجام میدهند، افزود: تمام بیماران اورژانسی میتوانند به هر بیمارستان یا مرکز درمانی نزدیک مراجعه کنند و در صورت تشخیص از همانجا به دو بیمارستان طالقانی و امام خمینی منتقل میشوند.
شریعتی در ادامه به روند نمونهگیری و انجام آزمایشهای تشخیص کرونا در جنوب غرب خوزستان اشاره کرد و گفت: دستگاهی به آزمایشگاه تشخیص بیماری کووید – ۱۹ اضافه شد که سرعت تشخیص نمونههای ته حلق را سرعت بخشیده است و مدت زمان تشخیص هم اکنون بین ۲۴ تا ۸۴ ساعت است.
وی افزود: نمونهها از بیمارستانهای سه شهرستان مذکور جمعآوری میشوند و در حال حاضر ظرفیت نمونهگیری به ۲۵۰ تا ۳۰۰ نمونه در روز رسیده است که میتوان ادعا کرد مشکلی از لحاظ تعداد نمونهگیری و یا نمونههای در نوبت مانده در منطقه وجود ندارد.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با تأکید بر اینکه سایر افرادی به جز موارد بستری برای نمونهگیری باید به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کنند، افزود: در هر سه شهرستان مذکور یک مرکز ۱۶ ساعته برای نمونهگیری وجود دارد و در صورت مشاهده علائم و تشخیص پزشک مرکز تست تشخیصی اخذ خواهد شد.
شریعتی در رابطه با استقرار دستگاه اخذ پلاسمای بیماران بهبودیافته کرونایی در آبادان نیز گفت: این دستگاه در اهواز محفوظ است و یک نیرو برای آموزش کار با دستگاه در حال طی کردن دوره آموزشی است که پس از پایان دوره و حدود دو هفته دیگر این دستگاه برای اخذ پلاسمای بیماران بهبودیافته در آبادان مستقر خواهد شد.
وی افزود: هماکنون نیز بهبودیافتگان از بیماری کرونا که علاقهمند هستند پلاسمای خون خود را برای درمان بیماران کرونایی اهدا کنند به صورت رایگان به اهواز اعزام میشوند تا از پلاسمای خون آنها استفاده شود.
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