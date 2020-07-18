تهیه دستورالعمل مشترک برای حقوق دستیاران پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دومین نشست شورای مرکزی دبیران شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (Ph.D) وزارت بهداشت با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت برگزار شد. در این نشست یک‌روزه موضوعات مختلف دستیاران پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بحث و تبادل نظر شد.

نمره قبولی گواهینامه طبق استاندارد ۹۵ است

دکتر اسماعیل ایدنی قائم‌مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در این نشست با اشاره به کف نمره قبولی گواهینامه دستیاران گفت: کف نمره قبولی گواهی‌نامه طبق استاندارد ۹۵ است و امسال در نشست شورای آموزش پزشکی تخصصی این موضوع را نهادینه کرده‌ایم.

وی افزود: پیشنهاد داده‌ایم که نمرات ۲۰ درصد اول هر رشته جمع شود، میانگین آن گرفته شود و ۸۰ درصد این عدد می‌شود نمره قبولی، اما مشروط به این‌که این عدد کمتر از ۹۵ باشد زیرا ممکن است در برخی از رشته‌ها این عدد حتی بالای ۹۵ باشد به نحوی که در آزمون سال قبل ۸۰ درصد ۲۰ درصد اول ۹۸ بوده است.

ایدنی با بیان این‌که امسال شرایط استثنایی است، افزود: در سال گذشته ۹۵ درصد شرکت کنندگان و داوطلبان اخذ گواهینامه قبول شدند اما در این دوره تغییر شیوه آزمون به نفع داوطلبان است زیرا همه اساتید اعتقادشان بر این بوده است که آزمون بورد و پره‌بورد با هم باشد اما ما در این خصوص مقاومت کردیم زیرا اعتقاد داریم آزمون بورد آزمون دشوارتری است و ما نمی‌پذیریم که داوطلبانی که می‌خواهند آزمون گواهینامه بدهند در آزمونی که سطح آن مانند بورد است، شرکت کنند.

وی تاکید کرد: بر همین اساس ۱۵۰ سؤال گواهینامه مانند سنوات قبل آورده می‌شود و ۵۰ سوال نیز اختصاصی بورد است. توجه داشته باشید این آزمون رقابتی نیست بلکه آزمون پایان دوره است و معیار ما برای سختی و آسانی آزمون، دلیل دشواری آزمون و نتایجی که داوطلبان کسب می‌کنند خواهد بود.

قائم‌مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار داشت: به عنوان مثال ممکن است در یک رشته ۸۰ درصد ۲۰ درصد اول بشود ۷۵ و ما این عدد را اعلام می‌کنیم، بنابراین اگر دشواری و شیوه امتحانات تغییر کند برای همه خواهد بود و معیار قبولی نتایجی است که داوطلبان کسب می‌کنند اگر نتایج داوطلبان پایین باشد یعنی آزمون دشوار بوده است بنابراین نمره حد نصاب قبولی نیز پایین خواهد بود و بالعکس.

به تعریف مشترکی برای ملی کردن آزمون گواهینامه رسیده‌ایم

وی گفت: ما در چند سال گذشته مورد انتقاد سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی با شکایت دانشجویان بودیم که چرا به عنوان مثال یک قطب آزمون را ساده و قطب دیگر دشوار برگزار کرده است؟ این یک معیار بود سازمان بازرسی نیز چندین بار تکلیف کرده است که این آزمون‌ها ملی شوند زیرا شما می‌خواهید یک مدرک ملی بدهید. به لحاظ منطقی هم درست است، ما قصد داریم یک مدرک به افراد بدهیم که این فرد در اقصی نقاط جمهوری اسلامی ایران کار کند، حال مدرکش را از هر استانی گرفته باشد باید از نظر کیفیت و صلاحیت‌ها مشابه باشند.

ایدنی گفت: اکنون با وجود اساتید آمایشی ما توانستیم این موضوع را تعریف کنیم به نحوی که اکنون اساتید دانشجویان هر منطقه و استانی به صورت مشترک سؤال می‌دهند، سؤالات در بانک سؤال قرار می‌گیرد و دو تا سه بار ویرایش می‌شود و در نتیجه شورای هماهنگی بورد از میان این سؤالات، سؤالات برتر را بر می‌گزینند و با درجه دشواری که در هر آزمون باید مشخص باشد سوالات نهایی می‌شود.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان این که مسئله کرونا مسئله بحرانی است که همه با آن مواجه هستند، اظهار داشت: در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه تصمیم گرفته شد بخش کرونا از دیگر بخش‌ها جدا شود، یعنی بخش‌های قلب، انکولوژی، نفرولوژی، جراحی و... شروع به گرفتن بیمار کردند، با افزایش شیوع و پیک مجدد کرونا باری دیگر تمام بخش‌های بیمارستانی به پذیرش بیمار کرونایی ملزم شدند و با مکاتبه دکتر جان بابایی تمامی بیمارستان‌ها حتی بیمارستان‌های خصوصی اقدام به پذیرش بیماران کرونایی کردند.

کاهش ۷۰ درصدی درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها در شرایط کرونا

این مقام مسؤول با بیان این‌که در شرایطی که درمان بیماران کرونایی رایگان است و پولی به بیمارستان‌ها داده نمی‌شود، تصریح کرد: در این شرایط درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این موجب می‌شود مراکز درمانی نتوانند خدمات اساسی را به بیماران ارایه دهند و این شرایط اجتناب ناپذیر است. اکنون در درمانگاه‌ها بیمار نیست و در بخش‌ها نیز بیماران به دلیل حضور افراد مبتلا به کرونا بستری نمی‌شوند؛ در چنین شرایطی باید صبر کنیم تا ببینیم شرایط چگونه پیش می‌رود.

وی در پاسخ به گلایه دستیاران در خصوص عدم آموزش کافی در مراکز درمانی به دلیل مراقبت از بیماران کرونایی با بیان این‌که اکنون اساتید و دستیاران در کنار هم تلاش می‌کنند و ما اساتید خوبی را در این مسیر از دست داده‌ایم، اظهار داشت: در حال حاضر باید برای پرسنلی که با بیمار کرونایی در تماس هستند روزانه ۷۰۰ هزار تومان وسایل محافظتی خریداری شود، در این شرایط ویژه رفتارهای معمول تغییر پیدا می‌کند و تصمیمات ویژه گرفته می‌شود و بسیاری از حقوقی که در شرایط عادی گرفته می‌شد، دیگر وجود ندارد.

موضع معاونت آموزشی در خصوص تبدیل کمک هزینه تحصیلی به حقوق مثبت است

قائم‌مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در پاسخ به درخواست دستیاران در خصوص تبدیل کمک هزینه تحصیلی به حقوق دانشجویان، گفت: در این خصوص موضع ما این است که باید این پرداختی حقوق باشد زیرا دستیاران در حال کار کردن هستند و حضورشان تنها در حد آموزش نیست بلکه ارایه خدمت را نیز به دنبال دارد.

وی گفت: ما در معاونت آموزش این را قبول داریم که باید این پرداختی به شکل حقوق و بیمه تامین اجتماعی باشد تا سنوات آن برای دانشجوی دستیاری دیده شود؛ زیرا رزیدنتی که در دوره دستیاری در حال خدمت است اگر سوزنی به دستش برود و دچار بیماری‌هایی چون ایدز و هپاتیت شود تا انتهای عمر آسیب می‌بیند و باید برای این حادثه ناشی از کار حمایت شود.

ایدنی با بیان این‌که پیشنهاد ما این بوده است که رزیدنت سال اول، ۸۰ درصد استادیار پایه یک، حقوق دریافت کند، افزود: طبق قانون سال ۹۶ باید رزیدنت مجرد، سال یک، حدود یک میلیون و ۲۶۹ هزار تومان دریافت کند و این رقم سال به سال بر اساس افزایش حقوقی که دولت اعلام می‌کند بالا برود اما این افزایش حقوق نیز عملیاتی نمی‌شود البته این مورد را می‌توان مطالبه کرد زیرا مسیر قانونی نیز دارد.

وی گفت: در این خصوص دستورالعملی مشترک توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و معاونت آموزشی وزارت بهداشت نوشته خواهد شد و به هیات امنا ارایه می‌شود.

این مقام مسؤول در خصوص اصلاح تعهدنامه محضری دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی Ph.D گفت: اصل تعهد را نمی‌توانیم زیر سؤال بریم زیرا تا پایان دوره متوسطه آموزش اجباری و رایگان است اما تحصیلات عالی این گونه نیست. وزارت بهداشت اکنون شرایطی را ایجاد می‌کند تا شما تحصیلات عالی را پشت سر بگذارنید برای این که از شما هزینه‌ای دریافت نشود می‌گویند در قبال این دوره آموزشی که ما برای شما فراهم می‌کنیم شما باید یک برابر کل تحصیل برای ما کار کنید و این خلاف قانون اساسی نیست و کاملا صحیح است.

وی گفت: آموزش در سراسر دنیا پولی است و دانشگاه بنگاهی است که آموزش می‌فروشد. دولت جمهوری اسلامی هم خریدار آموزش دانشگاه‌ها است. اصل تعهد در قبال آموزش چیزی است که در جاهای مختلفی در قوانین آمده است اما محتوای تعهدنامه و ساختار شکلی این قرارداد باید به شکلی تنظیم شود که منافی حقوق شهروندی افراد نباشد.