رد ادعای «بیغش»/ سند همکاری ایران و چین در راستای منافع ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای اظهارات محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صدا و سیما مبنی بر اینکه «بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین واگذار شود» را از اساس کذب خواند و تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه، از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد.

روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه، ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت و یا دیگر اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد: سند همکاری‌های ۲۵ ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد، افتخارآمیز و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر محترم امور خارجه در نشست هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.