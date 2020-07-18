«ایجاب»، سامانه هوشمند کارآفرینی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت «ایجاب» در شرایطی که اقتصاد جهانی از ویروس کرونا آسیب دیده است، قصد دارد برای مردم ایران کارآفرینی کند. ایجاب یک سامانه هوشمند بین‌المللی است که میان افراد پر مشغله و افرادی که می‌توانند در انجام کارهای روزمره به آن‌ها کمک کنند، پل ارتباطی می‌زند. در این سامانه سفارش‌دهنده و انجام‌دهنده کار، مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر در ارتباط هستند به طوری که هردو گروه از سود و منفعت این ارتباط مفید بهره‌مند می‌شوند.

سجاد یعقوبی از بنیان گذاران و مدیر عامل شرکت ایجاب در این رابطه گفت: ما در نظر داریم در یکسال آینده برای دویست و پنجاه نفر به صورت مستقیم موقعیت شغلی ایجاد کنیم. علاوه بر این در یک سال آینده تعداد کاربرهای ما به بیش از ۳ هزار نفر کاربر خواهد رسید که این تعداد از مردم می‌توانند درآمد قابل توجهی در این سامانه کسب کنند و کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشند.

علیرضا فرهمند یکی دیگر از بنیانگذاران شرکت ایجاب در رابطه با فعالیت‌های استارت آپی این شرکت گفت: من بر این باورم که به جوانان ایرانی باید بیشتر از پیش اطمینان کنیم.

وی افزود: اقتصاد کنونی کشور نیازمند مهارت و نبوغ افرادی همچون آقای یعقوبی است که بتوانند وضعیت کنونی را بهبود ببخشند. شرکت ایجاب تاکنون از نخبگان و جوانان ایرانی برای پیشبرد اهداف خود بهره برده است و در نظر دارد به کمک همین جوانان اقتصاد و معیشت مردم را بهبود ببخشد.

رمز موفقیت سجاد یعقوبی نخبه ایرانی از زبان خودش

سجاد یعقوبی، جوان نخبه ایرانی در رابطه با نبوغ و بخش کوچکی از اختراعات و افتخارات خود می‌گوید: از همان اوایل کودکی احساس می‌کردم که توانایی خلق و درست کردن پدیده‌های جدید را دارم، این موضوع باعث شد بتوانم در یازده سالگی اولین رباتم را بسازم. در چهارده سالگی چندین اختراع را به صورت رسمی ثبت و همچنین اولین کارخانه‌ام را در شانزده سالگی راه اندازی کردم. به لطف خدا در یازده سالگی در حالی که عاشق علم پزشکی بودم، شروع به فعالیت در حوزه رباتیک کردم و همیشه به فکر ساخت ربات در زمینه پزشکی بودم. با تلاش بسیار توانستم در ۱۴ سالگی نفر دوم رباتیک جهان شوم و ۱۵ ساله بودم که وارد مدرسه پزشکی شدم.

سجاد در رابطه با اینکه چگونه مخترع شد می‌گوید: من در آن زمان حتی نمی‌دانستم که یک فرد می‌تواند مخترع باشد و اصلاً چنین پدیده‌ای وجود خارجی دارد یا نه. از وقتی که یادم می‌آید عاشق خلق کردن و ساخت چیزهای جدید بودم. از نظر من هرکسی در دنیا بتواند مشکلی از مردم و جامعه حل کند، می‌توانیم آن شخص را مخترع بنامیم. با توجه به درک عمیقی که از علم اختراع دارم همیشه سعی کرده‌ام مشکلات و چالش‌های جوامع بشری را حل کنم.

برخورد عجیبی که با اولین اختراع سجاد یعقوبی شد

وی در پاسخ به این سوال می‌گوید: با اولین اختراع من در داخل ایران به سردی برخورد شد. وقتی پانزده سالم بود اولین اختراع رسمی را که یک دستگاه تقویت کننده ماهیچه چشم بود ارائه دادم. ولی از آنجایی که ساختار و آئین نامه‌های مشخصی در دولت برای پشتیبانی از مخترعان وجود ندارد، مجبور به ترک ایران شدم و توانستم اختراعم را در خارج از ایران به فروش برسانم.

یعقوبی در رابطه با دلیل برگشتنش به ایران می‌گوید: من عاشق خاک ایران هستم و همیشه از کشورم حمایت می‌کنم. در این مدت سعی کرده‌ام که در ساخت ایرانی بهتر به مردم کشورم کمک کنم.

یعقوبی اضافه کرد: همیشه سعی کرده‌ام از تمام حاشیه‌ها به دور باشم و در راستای هدفم که خدمت به ایران و ایرانی است قدم بردارم. از زمانی که به ایران آمده‌ام حدود بیست‌ویک ماه می‌گذرد، در این مدت به لطف خدا توانسته‌ام چهارده شرکت تأسیس کنم و برای بیش از دویست و پنجاه نفر شغل ایجاد کنم. من بر این باورم که در آینده بسیار نزدیک می‌توانیم به کمک یکدیگر این تعداد را به چند صد هزار نفر برسانیم.

نگاه به فرصت‌ها در ایران از منظر سجاد یعقوبی

این جوان نخبه ایرانی با شهرت جهانی در رابطه با فرصت‌های موجود و بالقوه ایران گفت: همانطور که می‌دانید موضوع خام فروشی سال هاست که مورد انتقاد مقامات ارشد نظام است. به عنوان مثال اگر به جای خام فروشی نفت و مواد معدنی اقدام به تولید محصولات نانو بر پایه نفت کنیم، به مراتب محصولات ارزشمندتری در خدمت مشتریان و مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

وی افزود: اگر در نظر بگیریم که یک بشکه نفت ۵۰ دلاری در مسیری که تبدیل به یک کالای ۵ هزار دلاری می‌شود می‌تواند برای ۱۰۰ هزار نفر کارآفرینی کند، آن وقت است که دست از خام فروشی می‌کشیم و به سمت فناوری‌های نوین سوق پیدا می‌کنیم.

به گفته یعقوبی، همانطور که می‌دانیم نرخ مصرف خیلی از محصولات در ایران ۱۱ تا ۱۲ برابر دیگر مناطق دنیاست، پس با این اوصاف نمی‌توانیم بگوییم ما با یک کشور ۸۰ میلیونی مواجه هستیم، بلکه در عمل این جمعیت ۱۱ تا ۱۲ برابر است و این مهم باعث شده بازار ایران یکی از جذاب‌ترین بازارهای دنیا شود.

وی ادامه داد: باید این را بگویم که در حال حاضر ۵ درصد از ۱۰۰ درصد پتانسیل‌های موجود را استفاده کرده‌ایم. با توجه به زیر ساخت‌های موجود که تا حدی قابل قبول است می‌توانیم در زمینه نانو ذرات، بومی سازی یک سری از صنایع و بهینه سازی انرژی فعالیت‌های چشمگیری داشته باشیم.

یعقوبی افزود: یکی از مشکلات ما در این زمینه، کمبود مدیر است. متخصصان زیادی در ایران حضور دارند که هرکدام در کار خود صاحب سبک هستند ولی تعداد مدیرانی که بتوانند متخصصان را مدیریت کنند بسیار محدود است.

توصیه سجاد یعقوبی به جوانان

این جوان نخبه ایرانی در رابطه با رمز موفقیت خود و توصیه‌اش به جوانان گفت: پشتکار جوهره اصلی موفقیت است. من در شانزده سالگی اولین اختراعم را به ثبت رساندم و بعد از ۵ سال توانستم آن را به مرحله فروش برسانم. شاید واژه «پشتکار» واژه‌ای شعاری باشد ولی باید این را بگویم که من در مدت این ۵ سال در هزار و ۵۰ جلسه شرکت کردم که در نهایت توانستم اختراعم را به فروش برسانم. توصیه من به جوانان این است که در مسیر پشتکار باید هرچه می‌توانند بیاموزند، ممکن است گاهی سرخورده و عصبانی شوند، اما هیچ وقت نباید از مسیر خارج شوند و باید به راه خود قدرتمندتر از پیش ادامه دهند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.