۶۰۰ هزار بسته معیشتی در طرح مواسات بین نیازمندان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح عصر شنبه در نشست مشترک با بهمن خطیبی فرماندار و حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی، امام جمعه شهرستان قرچک با اشاره به اجرای طرحهای مواسات، کمک مومنانه اظهار داشت: این طرحها که مورد تاکید رهبری معظم انقلاب است از همان ابتدای فرمایش رهبری، انجام و مسئولان و مردم پای کار آمدند و باعث رضایت مردم شد که آثار و برکات آن را مشاهده کردیم.
فتاح با بیان اینکه مقرر شد که طرح مواسات در ۳ مرحله انجام شود افزود: ماههای ذی الحجه، دهه محرم و دهه آخر صفر برای این کار در نظر گرفته و انجام شد که دیدیم برکات زیادی را با خود به همراه داشت.
وی گفت: هرقدر هماهنگی بین دستگاهها برقرار باشد رضایتمندی مردم بیشتر میشود و در این خصوص گزارش قرچک نشان داد همافزایی بین آحاد مردم و مسئولان وجود داشته که این روند باید تداوم داشته و تداخل در آن صورت نگیرد و بستهها با سرعت و دقت نظر به دست نیازمندان برسد.
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان از اول شیوع کرونا در خدمت مردم به خصوص نهادهای حمایتی بوده است عنوان داشت: ۶۰۰ هزار بسته معیشتی در طرح مواسات علاوه بر بستههای ماه رمضان و پک افطاری ساده توزیع شد که بخشی از آن در قرچک بود.
فتاح بیان داشت: در شرایط تحریم هستیم و فشار بر مردم زیاد است و اگر ما مسئولان درک درستی از وضعیت اقشار پیدا کنیم حتماً به گونه دیگری عمل خواهیم کرد و باید بدانیم که الزامی است که وظیفه به درستی انجام شود و به فکر محرومین باشیم تا زیر دست و پای تحریم از بین نروند.
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه همه آحاد مردم و ارکان نظام برای کمک بسیج شدهاند اظهار داشت: «پویش ایران همدل مرز و گروه نمیشناسد» در این خصوص است و مردم از تمام نهادها در طرح ایران همدل جلوتر بودند که جای شکر دارد.
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