استان بوشهر به روند ثابتی در ابتلا به کرونا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند شنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر به روند ثابتی در ابتلاء به کرونا رسیده است.

وی اضافه کرد: از نیمه خرداد به بعد شاهد اوج ابتلاء به کرونا در استان بوشهر بودیم به طوری که از آن زمان (نیمه خرداد) تاکنون هفت هزار و ۳۳۸ نفر ابتلاء و ۲۰۰ فوتی در استان بوشهر ثبت شد.

استاندار بوشهر بیان کرد: از دو هفته قبل با تدابیر ستاد ملی مقابله با کرونا و محدودیت‌هایی که در استان بوشهر ایجاد کردیم در کنار پویش ماسک زدن و همکاری و همراهی مردم استان بوشهر شاهد روند ثابتی در ابتلاء به کرونا در استان هستیم.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ۹۶ درصد ادارات و بیش از ۶۰ درصد اصناف استان پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کردند.

گراوند افزود: با تلاش‌های صورت گرفته کادر درمان و همراهی مردم تعداد بستری‌ها در استان از ۳۴۰ نفر به ۳۱۲ نفر رسیده است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: کم هزینه ترین ابزار مقابله با کرونا استفاده از ماسک است.

وی گفت: در حالی که تا نیمه خرداد آمار فوتی‌های استان ۱۳ نفر بود اما تنها در روز گذشته ۱۲ فوتی ناشی از شیوع کرونا داشتیم لذا اگر پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنیم در معرض تلفات بیشتری خواهیم بود.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری مردم و تلاش کادر درمان در روزهای آینده شاهد کاهش روند ابتلاء و فوتی ناشی از کرونا در استان باشیم.