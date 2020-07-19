انتشار کتاب «اصول کلی حاکم بر آداب معاشرت با مؤمنان» در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی اسلامی در گفت و گویی با اعلام این خبر گفت: کتاب «اصول کلی حاکم بر آداب معاشرت با مؤمنان» از پروژه «معاشرت با مؤمنان در سبک زندگی اسلامی» است که با تکیه و تأکید بر دیدگاه‌های مفسران متأخر شیعه می‌باشد؛ منظور مفسرانی که در یک قرن اخیر زیستند و اندیشه‌های تفسیری آنها در قالب کتاب در دنیای اسلام عرضه شده است.

وی با بیان این که پروژه «معاشرت با مؤمنان در سبک زندگی اسلامی» در سه جلد منتشر می‌شود، گفت: این پروژه در قطب‌های فکری و فرهنگی تأیید گردید و به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سپرده شد؛ که در ابتدای کار متوجه شدیم موضوع بسیار گسترده است و ظرفیت ارائه در ۳ جلد و هر جلد حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ صفحه را دارد که سرفصل‌ها و موضوعات مهمی در این پروژه بحث می‌شود.

مدیر گروه تفسیر قرآن پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به مبانی مسأله معاشرت تصریح کرد: در بحث معاشرت با مؤمنان با یک تقسیم بندی درونی مواجه هستیم که معاشرت یکسری مبانی دارد، یعنی اگر در روایت و قرآن کریم بحث‌های معاشرت را گسترده و فراوان می‌بینیم، چون همه اینها به یکسری مبانی استوار است که این مبانی هستند که باید و نبایدهای معاشرت را ایجاب و ایجاد می‌کند.

وی افزود: در برخی از بحث‌های معاشرت چیزی به‌نام "حقوق برادری" داریم که در بعضی از روایات تا ۳۰ حق به عنوان حقوق برادری" مطرح شده و قرآن کریم هم برخی از موارد حقوق برادری را مطرح کرده است، یعنی حقوقی که برادران دینی بر عهده یکدیگر دارند و باید رعایت شود، بخشی اندکی از آن در قرآن کریم ذکر شده و تفصیل آن در روایات اهل بیت (ع) آمده است.

حجت الاسلام والمسلمین اسلامی با اشاره به برخی از مباحث جلد اول این پروژه اظهار داشت: مباحثی که در جلد یک این تحقیق ارائه خواهد شد، بعد از بیان مبانی آموزه‌های کلی و محوری و گسترده معاشرت ارائه خواهد شد، عبارت از خدامحوری، عدالت مداری، معروف مداری، خوش بینی، خیرخواهی، نیکوکاری، احترام به دیگران، مهربانی، همدردی، مواسات، برآوردن حاجات دیگران، ایثار، شاد کردن مؤمنان، فروتنی و تواضع، صلح و آشتی، عفو، صفح، تقافل، وفاداری، نظم، نظارت در یکدیگر، تعاون در بر و تقوا و دفاع از برادران دینی است.

وی گفت: در آموزه‌های معاشرت، اصولی وجود دارد که در هنگام برخورد با دیگران باید رعایت کنیم و در مقابل آن، آداب معاشرت با گروه‌های خاص مانند دانشمندان، بیماران، سالمندان، مهمان و… هستند که در بخش پایانی این پروژه و در جلد سوم، خواهیم پرداخت.

مدیر گروه تفسیر قرآن پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که کنترل و بررسی نهایی جلد اول این پروژه در حال اتمام است، خاطرنشان کرد: فصل اول آن شامل بحث‌های کلیات، مفاهیم و مقدمات می‌شود و فصل دوم آن به مبانی آموزه‌های معاشرت می‌پردازد و فصل سوم این کتاب آموزه‌های کلی معاشرت را مطرح می‌کند که پیش بینی می‌شود تا آخر امسال این کتاب منتشر خواهد شد.