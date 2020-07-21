چراغ سبز به برگزاری قطعی المپیک/ ابهامات «پساکرونا» پا بر جاست!

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: چهار ماه از تصمیمی که کمیته بین المللی المپیک (IOC) برای تعویق یک ساله بازیهای المپیک توکیو گرفت، میگذرد. طی این مدت البته به دلیل موجهای جدید از شیوع و گستردگی کرونا و ادامه تاخت و تاز این ویروس در جهان، اما و اگرهای زیادی در رابطه با المپیک و برگزاری قطعی آن در زمان مقرر مطرح بود تا اینکه مسئولان IOC با قطعی کردن زمان بازیها بساط تمام این ابهامات را جمع کردند.
خط قرمز IOC بر یک شائبه
کمیته بین المللی المپیک که اخیراً اقدام به برگزاری نشست سالیانه خود به صورت تله کنفرانس کرد، با تاکید بر برگزاری بازیهای توکیو در بازه زمانی ۲۳ جولای تا ۸ اگوست ۲۰۲۱ (اول تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۰)، برنامه زمان بندی مسابقات در رشتههای مختلف مانند والیبال، وزنه برداری، بسکتبال، شمشیربازی، کاراته و … را هم مشخص کرده است.
IOC در واقع با ردِ هر گونه شائبه در مورد تأخیر دوباره در زمان برگزاری بازیهای توکیو یا لغو کلی آن، مبنای کار خود را برگزاری بازیها در زمان جدید قرار داد. این در حالی است از حالا نمیتوان برای جهان یک سال بعد و نتایج مقابله امروز با کرونا در آن زمان تصویر واضحی متصور شد، همین ابهام بر المپیک هم سایه افکنده است چرا که به هر حال چگونگی برگزاری این بازیها ارتباط مستقیم با کرونا دارد و وضعیت پیشروی این ویروس در یک سال آینده.
چگونگی برگزاری المپیکِ «پساکرونا»
سی و یک دوره از برگزاری بازیهای المپیک تابستانی میگذرد اما هیچیک از ادوار این بازیها به اندازه بازیهای توکیو خاص و استثنایی نبوده است. المپیکی که قرار بود برخلاف برخی از ادوار گذشته المپیک بدون هیچ خطر و بحرانی برگزار شود اما در مسیر حرکتیاش ابتدا قانون خود نوشته کمیته بین المللی المپیک مبنی بر برگزاری چهارسال یکبار بازیها را دور زد و حالا هم شکل برگزاری رویداد و تغییر احتمالی آن را هدف قرار داده است.
همه اینها به خاطر کرونا است و اینکه زمان فروکش گستردگی این ویروس منحوس مشخص نیست. همین مسئله احتمال خیلی از تغییرات در رابطه با المپیک توکیو را تقویت میکند. تغییراتی که به نظر میرسد کمتر بخشی از المپیک را از گزند خود در امان نگه دارد.
المپیک توکیو - به شرط برگزاری قطعی - اولین دوره این بازیها در دوران پسا کرونا به حساب خواهد آمد و به همین دلیل تمام تصمیم گیری ها پیرامون این بازیها بر اساس همزیستی مسالمت آمیز با کرونا اتخاذ میشود. مسئولان کمیته بین المللی المپیک هنوز تصمیم قاطعی در مورد چگونگی برگزاری این دوره بازیها نگرفتهاند اما طرحی که کمیته برگزاری المپیک توکیو با محوریت برگزاری بازیها در شرایط «ساده تر» ارائه کرده حکایت از متفاوت بودن صد درصدیِ دوره جدید این بازیها با ادوار گذشته دارد.
البته شاید «کاهش هزینه ها» مسئله موردنظر برگزارکنندگان بازیها از ارائه این طرح (برگزاری ساده بازیها) باشد اما قاعدتاً در پسِ این موضوع تغییراتی است که اشارههای تلویحی زیادی به آن شده است مانند برگزاری المپیک با حداقل تماشاگر و اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه به شکل ساده که در تله کنفرانس دو روز پیش IOC از آنها به عنوان سناریوهای احتمالی یاد شد. این احتمالات البته خیلی نزدیک به واقعیت است چراکه استرداد مبالغ بلیتهای خریداری شده المپیک به متقاضیان در دستور کار قرار گرفته است.
به غیر از موضوع مرتبط با تماشاگران که قطعاً بخش زیادی از جمعیت المپیکی را شامل میشوند اما رویدادهای المپیک و نحوه برگزاری آنها هم مسئله مهمی است که تصمیمگیرندگان بازیهای توکیو باید به جمع بندی متعادلی در رابطه با آن برسند.
سهمیههایی که شاید توزیع نشوند
به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره بازیهای المپیک سال آینده میلادی با عنوان بازیهای توکیو ۲۰۲۰ برگزار میشود. طبق برنامه اولیه بیش از ۱۱ هزار ورزشکار در ۳۳ رشته باید برگزارکننده این دوره بازیها باشند.
پیش از اینکه همهگیری ویروس کرونا منجر به لغو رویدادهای مختلف از جمله مسابقات گزینشی المپیک شود، ۵۷ درصد سهمیه بازیهای توکیو توزیع شد. ۴۳ درصد سهمیههای باقی مانده اما دست نخورد باقی ماندند و مشخص هم نیست چه سرنوشتی در انتظارشان باشد.
تا به امروز هیچیک از فدراسیونهای بین المللی در مورد رقابتهای لغو شده خود برای توزیع ورودیه المپیک برنامه جدیدی ارائه نکردهاند و حتی بعضاً به خاطر ادامه تلفات و مرگ و میرهای ناشی از کرونا تصمیم به منتفی کردن برگزاری هر رویدادی در سال جاری دارند. البته هیچ صحبتی مبنی بر لغو رقابتهای انتخابی و برگزار نشدن آنها حتی در سال آینده میلادی مطرح نشده اما اینکه «کرونا اجازه برگزاری این رویدادها تا پیش از المپیک را میدهد؟»، از پرسشهای کلیدی پیرامون بازیهای توکیو است.
مسئولان مربوطه اظهار نظر قطعی در این زمینه نداشتهاند اما اینکه در راستای حفظ سلامت و ایمنی ورزشکاران در توکیو، برگزاری المپیک با همین تعداد ورزشکاری که تا به امروز کسب سهمیه کردهاند، از سناریوهایی محتمل است که در این صورت کاروان ایران با ۵۲ سهمیه در ۱۲ رشته راهی توکیو خواهد شد.
در هر صورت اینکه ساز و کار کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری المپیک توکیو در مورد نحوه برگزاری این دوره بازیها هنوز شفاف و نهایی نشده اما آنچه مسلم است «کرونا» در این تصمیم گیری نقش محوری دارد.
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