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۳۱ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۰

هایکو ماس:

ترکیه باید از اقدامات تحریک آمیز خود در منطقه دست بردارد

ترکیه باید از اقدامات تحریک آمیز خود در منطقه دست بردارد

وزیر خارجه آلمان در دیدار با همتای یونانی خود به ترکیه در خصوص حفاری های آنکارا در شرق دریای مدیترانه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز سه شنبه در دیدار با همتای یونانی خود در آتن به ترکیه در خصوص حفاری های آنکارا در شرق دریای مدیترانه هشدار داد.

وزیر خارجه آلمان در سخنانی گفت: ترکیه باید از اقدامات تحریک آمیز خود در منطقه دست بردارد.

هایکو ماس در ادامه اضافه کرد که ترکیه در صورتیکه می خواهد روابط کشورش با اتحادیه اروپا رو به پیشرفت باشد، باید از عملیات حفاری در منابع طبیعی در آبهای مدیترانه شرقی دست بردارد.

این در حالیست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ساعاتی پیش در سخنانی اعلام کرد: فعالیت کشتی‌های لرزه‌نگاری و حفاری کشورمان (در مدیترانه شرقی) به مجوز دیگران نیازی ندارد. تاکنون در چارچوب قوانین بین‌المللی دریایی و حقوق خود در دریای مدیترانه عمل کرده و ادامه خواهیم داد.

گفتنی است، دلیل اصلی شدت گرفتن تنش ها میان ترکیه و یونان، اقدام ترکیه در انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان است.

در همین رابطه پیشتر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در کنفرانسی رسانه‌ای اعلام کرده بود که آنکارا همراه با دولت لیبی در صدد اکتشاف و توسعه نفت و گاز در میادین مدیترانه است.

نخست‌وزیر یونان نیز پس از این رویداد در نامه‌ای به اتحادیه اروپا هشدار داد که این رویکرد به بحران میان دو کشور منجر می‌شود.

کد مطلب 4980014

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
      0 2
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      اگر ترکیه با چراغ سبز غربی ها و در راستای سیاست ها و اهداف غرب عمل کند آنوقت غربی ها اقدامات ترکیه را تشویق و تایید و آن را حرکتی به سوی ایجاد ثبات و دموکراسی و امنیت و آزادی در منطقه نام گذاری میکنند
    • ایرانی IR ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
      0 0
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      ترکیه خیلی پر رو شده

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