بررسی۱۴ تیمی شدن لیگ برتر از زبان عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال

محمود افشاردوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری رقابت‌های لیگ برتر والیبال با حضور ۱۴ تیم گفت: از دو منظر درباره این موضوع صحبت می‌کنم؛ ابتدا با توجه به اینکه عضو هیئت رئیسه فدراسیون هستم، طبیعی است که بسیاری از موضوعات و تصمیمات فدراسیون که مربوط به هیئت رئیسه است، در آن مطرح شود. تلاش بر این است که شرایطی را فراهم کنیم تا تصمیمات به سود والیبال باشد. دوم آنکه به عنوان فردی که از سال ۶۶ که به عنوان بازیکن و مربی در باشگاه و تیم ملی دارای مسئولیت بوده‌ام، صحبت می‌کنم. والیبال ایران در مقطعی از زمان، بحث توسعه را مد نظر قرار داد تا والیبال در تمام ایران همه‌گیر شود و مخاطبان و علاقه‌مندان زیادی را در خانواده‌ها جذب کند. همچنین استفاده از پتانسیل بسیاری از شهرها مد نظر بود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال اظهار کرد: به همین دلیل در آن مقطع زمانی تصمیم بر این بود که تعداد تیم‌های زیادی در مسابقات لیگ برتر شرکت کنند تا شهرهای زیادی درگیر والیبال و لیگ برتر شوند و توجه تلویزیون، رادیو و سایر اصحاب رسانه را به خود جلب کنند؛ بنابراین این تصمیم گرفته شد که تصمیم درستی بود.

افشاردوست تأکید کرد: با توجه به شرایط کنونی والیبال، عدم پایداری تیم‌ها، عدم ثبات مدیریت در باشگاه‌ها، عدم حضور بخش خصوصی (تعداد کم) و موضوعاتی که به زیر ساخت‌ها مربوط می‌شود، حضور ۱۴ تیم در لیگ برتر والیبال آن هم در ۳۰ سال گذشته که اتفاقی در زیرساخت برخی از شهرها رخ نداده، مناسب نیست.

وی در ادامه گفت: منظور من کتمان کردن توانایی برخی استان‌ها نیست، خواهشاً از این صحبت‌های من سوءبرداشت نشود؛ همه استان‌ها افراد تلاشگری دارند اما واقعیت آن است که در بسیاری از استان‌ها زیر ساخت لازم برای لیگ برتر وجود ندارد، ساختار قانونمند برای باشگاه‌های استان‌ها و لیگ برتر نداریم و تشکیلاتی که در آن هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری همخوانی داشته باشد، وجود ندارد. باشگاه‌هایی نداریم که از بخش خصوصی وارد مسابقات شوند و در کنار هزینه، درآمد خوبی نیز داشته باشند یا حداقل هم‌تراز باشند.

افشاردوست افزود: در حال حاضر والیبال در ایران توسعه پیدا کرده است، شرکت ۸ تا ۱۰ تیم در لیگ برتر مناسب است و در کنار آن می‌توانیم چهار تیم را در لیگ دسته یک شرکت دهیم. باید لیگ دسته یک را قوی‌تر کنیم تا مسابقات با کیفیت بالایی برگزار شود. برای داشتن لیگی با کیفیت، هر تیم باید حداقل ۲۰ بازیکن باکیفیت در اختیار داشته باشد و ۱۴ تیم نمی‌تواند چنین شرایطی را داشته باشد. ضمن احترام باید بگویم برخی از تیم‌ها این توانایی فنی را ندارند.

دبیر اسبق فدراسیون والیبال ادامه داد: حضور ۱۴ تیم در مسابقات باعث برگزاری دو مسابقه در هفته خواهد شد ولی اگر ۸ تا ۱۰ تیم در مسابقات حضور داشته باشند، شاهد برگزاری هفته‌ای یک بازی باکیفیت هستیم و این به تیم ملی کمک خواهد کرد چرا که ما سال آینده بازی‌های المپیک را در پیش داریم و برگزاری لیگ باکیفیت به آماده‌سازی تیم ملی کمک خواهد کرد.

وی درباره کمبود بازیکن توانمند گفت: باشگاه‌ها در مقطعی از زمان کمبود بازیکن را با جذب بازیکن خوب خارجی جبران می‌کردند اما در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. سؤال این است که در پست پاسور، چند بازیکن تراز اول در اختیار داریم؟ قبول دارم که بازیکنان بااستعدادی وجود دارند، اما صحبت ما درباره لیگ برتر است. در پست‌های مختلف چه تعداد بازیکن باکیفیت فنی بالا حضور دارند که بتوانند بازیکنان ملی حاضر در لیگ را تحت فشار قرار دهند؟ ممکن است هر ساله ستاره‌هایی ظهور کنند و بحثی در آن وجود ندارد باید این موضوع را مدیریت کنیم تا لیگ برتر قوی‌تر شود. اگر بتوانیم لیگ دسته یک را قدرتمندتر کنیم، تیم‌های صعودکننده به لیگ برتر کیفیت خوبی خواهند داشت و باعث افزایش رقابت و سطح کیفی لیگ خواهد شد.

افشاردوست در پاسخ به این سؤال که خرید حق امتیاز توسط تیم‌ها باعث تضییع حق تیم‌های قهرمان در لیگ دسته یک می‌شود یا خیر؟ افزود: سازوکاری برای ورود به لیگ برتر نداریم چرا که دلایل مختلفی دارد که فقط بخشی از آن مربوط به فدراسیون و دلایل دیگر خارج از تصمیم فدراسیون است. از آنجایی که سازوکار مشخصی وجود ندارد، ممکن است هر سال شاهد چنین تغییراتی باشیم، برخی تیم‌ها از ادامه حضور در لیگ برتر انصراف دهند و امتیازشان را در اختیار تیم دیگر قرار دهند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال با تأکید بر سازوکار ورود به لیگ و تیمداری در باشگاه‌ها گفت: ساختار قانونمندی در بسیاری از باشگاه‌ها وجود ندارد. ممکن است یک باشگاه با علاقه‌مندی یک مدیر در لیگ برتر شرکت کند و سال بعد به دلیل تغییر مدیریت، از حضور در لیگ انصراف دهد.

افشاردوست در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست فدراسیون تضمین مناسبی را از باشگاه‌ها بگیرد؟ بیان کرد: فدراسیون یک مرجع اجرایی است نه قضایی و برای گرفتن ضمانت، در نهایت باید به دستگاه قضا مراجعه کند. شاید رایزنی بین فدراسیون‌های ورزشی، وزارت ورزش و دستگاه قضایی بتواند این مشکل را حل کند. بسیاری از مشکلات در حال حاضر وجود دارد که فدراسیون با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اینکه یک باشگاه نخواهد بدهی خود را پرداخت کند و تصمیم به انحلال بگیرد، همچنان در والیبال پابرجا است.

وی ادامه داد: ابتدا باید تشکیلات اداری باشگاه در استان‌ها شکل بگیرد و سپس فدراسیون می‌تواند تصمیمات اداری بگیرد چرا که می‌داند با کدام باشگاه و تشکیلات مواجه است که باید به آن رجوع کند. در حال حاضر بیشتر باشگاه‌ها فقط تیمداری می‌کنند، منابع مالی فقط در حد اسپانسر اداره می‌شود و وقتی باشگاهی وجود نداشته باشد، جایی برای ضمانت پول نیست؛ باید پشتوانه و تشکیلات درآمدزایی داشته باشند که به راحتی بتوان با آنها روبرو شد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال در پاسخ به این سؤال که تبصره ۱۴ تیمی شدن لیگ در آئین‌نامه ذکر شده، آیا این به تصویب هیئت رئیسه رسیده است یا خیر؟ گفت: در جلسه هیئت رئیسه که مربوط به اساسنامه بود، داورزنی برخی از بندها را مطرح کرد، پیش از جلسه اساسنامه را ندیده بودیم و بخش‌هایی از آن را فقط در سایت خواندم و متوجه این موضوع شدم بنابراین داورزنی و همکاران حاضر در کمیته رویدادها و مسابقات اصلاحات را انجام دادند.

وی در پایان گفت: به طور کلی، کمیته رویدادها و مسابقات تعدادی از افراد را به عنوان ذی‌نفع دارد که یکی از آنها باشگاه‌ها و استان‌ها است. طبیعی به نظر می‌رسد که باید نظر باشگاه‌ها گرفته شود، سپس در جلسه هیئت رئیسه بررسی و در نهایت در مجمع عمومی سالیانه به تصویب برسد که این یک روند قانونی است.