گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس موسوی در دیدار با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی تبریز افزود: در این راستا برای حذف آثار تحریم‌ها باید از ظرفیت‌های بالای اقتصادی کشورهای همسایه به بهترین شکل ممکن استفاده کرد تا دشمنان جمهوری اسلامی به بی نتیجه بودن تحریم‌ها واقف شوند.

موسوی همچنین با اشاره به حجم تبادلات تجاری بین تهران و باکو، یادآور شد: این حجم از روابط اقتصادی در شأن و متناسب با ظرفیت‌های ۲ ملت و دولت نیست و باید با تلاش مسؤولان دولتی و بخش خصوصی این مبادلات افزایش چشم گیری یابد.

موسوی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای همسایه را مهمترین مؤلفه مقابله با تحریم‌ها برشمرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه تبریز به عنوان مهمترین مرکز استان در شمال غرب کشور، می‌تواند نقش مؤثری در گسترش روابط با کشورهای قفقاز، اوراسیا و روسیه ایفا کند، گفت: تعامل بیشتر با مسؤولان اتاق بازرگانی تبریز، بسترهای لازم و مفید برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین این کشورها را مهیا کند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه گسترش روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور فعالان اقتصادی واقعی در فضای تجاری ۲ کشور قابل تحقق است، گفت: تبریز به عنوان بزرگترین مرکز تجاری و صنعتی شمالغرب کشور می‌تواند در گسترش روابط دو جانبه نقش مؤثری را ایفا کند.

یونس ژائله با ابراز تأسف از اینکه برخی افراد که اهلیت تجاری قابل قبولی ندارند با صادرات محصولات بی کیفیت باعث ایجاد ذهنیت‌های منفی در خریداران خارجی شده‌اند، اظهار داشت: با تعاملات بیشتر فعالان اقتصادی کشور و سفیر ایران در آذربایجان امکان گسترش روابط در راستای صدور محصولات باکیفیت ایرانی در بازارهای قفقاز و روسیه فراهم می‌شود.

وی منافع اقتصادی را اصلی ترین مؤلفه گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور خواند و یادآور شد: باید فضای جذاب اقتصادی و سودآوری را برای تجار کشورهای همسایه در ایران فراهم آوریم تا آنان با رغبت بیشتری برای همکاری‌های مشترک اقدام نمایند.

ژائله افزایش گردشگران کشور جمهوری آذربایجان در اقصی نقاط ایران را یکی دیگر از راه‌های گسترش روابط دو جانبه خواند و افزود: مزیت‌های ایران در حوزه گردشگری سلامت، فرهنگی، مذهبی این امکان را برای گسترش روابط دو کشور را فراهم می‌آورد.

وی از سرگیری پروازهای مستقیم تبریز - باکو را از دیگر ملزومات گسترش روابط دو جانبه خواند و ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های سفیر ایران در این جمهوری این پروازها در کوتاه‌ترین زمان ممکن دایر شود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز مشکلات بانکی تجار را از موارد قابل پیگیری سفارت ایران در جمهوری آذربایجان بیان و اضافه کرد: بدون گسترش روابط بانکی، گسترش روابط اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.