به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار نخست وزیر قطر، روابط دو کشور را بسیار عمیق و برآمده از نزدیکی اعتقادی و قلبی دو ملت توصیف کرد و گفت: امروز مناسبات و تعاملات خوبی در عرصه‌های سیاسی‌، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بین دو ملت وجود دارد اما این سطح از روابط متناسب با ظرفیت‌های موجود در دو کشور نیست.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه روابط خوب دو کشور می‌تواند به روابط سازنده منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود، افزود: ظرفیت‌های موجود در ایران و قطر به ویژه ظرفیت‌های عظیمی که در ایران وجود دارد، هنوز به شکل مناسب در راستای گسترش روابط فیمابین مورد استفاده قرار نگرفته است.

پیشنهاد تاسیس یک مرکز تجاری ایرانی در قطر

رئیسی با ارائه پیشنهاد تاسیس یک مرکز تجاری ایرانی در قطر برای معرفی ظرفیت‌های کشورمان به فعالان اقتصادی و تجاری قطری اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز در عرصه‌های مختلف تولیدی، صنعتی، فناوری، نانو و بیوتکنولوژی و فعالیت‌های دانش‌بنیان دستاوردهای عظیمی دارد که می‌تواند در راستای ارتقای سطح تعاملات دوجانبه در اختیار نخبگان و فعالان اقتصادی و تجاری قطر قرار گیرد.

رئیس جمهور با اشاره به فعالیت ۶ شرکت ایرانی در زمینه ساخت واکسن کرونا که از این تعداد ۴ شرکت به شکل کاملا مستقل موفق به تولید واکسن کرونا شده‌اند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز خیل عظیمی از جوانان تحصیل‌کرده را تربیت کرده که توانمندی‌های بسیار خوبی در عرصه‌های فنی و مهندسی دارند و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش همکاری‌های دو کشور باشد.

ایران موفق شده تحریم‌های تحمیلی را خنثی کند

رئیسی تاکید کرد: ایران موفق شده با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای گسترده، تحریم‌های تحمیلی را خنثی کرده و به رغم خواست دشمنان به پیشرفت‌های بسیار بزرگی دست یابد به شکلی که چندی قبل آمریکایی‌ها رسما اعلام کردند که سیاست فشار حداکثری شکست خورده است.

رئیس جمهور یا اشاره به میزبانی جام‌جهانی فوتبال در کشور قطر، گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد از سوی قطر است.

رئیسی افزود: در این سفر توافقات خوبی برای گسترش روابط دو کشور حاصل شده است و وزرای خود را مامور کرده‌ام که متفاوت از گذشته آنها را دنبال کنند تا نتایج آن را در عرصه اجرا و عمل و ارتقای سطح روابط دو کشور مشاهده کنیم. تسهیل رفت و آمد تجار و فعالان اقتصادی دو کشور مقدمه‌ای تاثیرگذار برای تحقق توافقات این سفر خواهد بود.

خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی نخست وزیر قطر نیز در این دیدار، سفر آیت‌الله رئیسی به قطر را تاریخی توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌ها و افق‌های عظیم و بلندی برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد و برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی نقش موثری در بالفعل شدن این ظرفیت‌ها دارد.

نخست وزیر قطر همچنین با اشاره به علاقه وافر مردم ایران و قطر به فوتبال،‌ راهیابی تیم ملی فوتبال کشورمان به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ را تبریک گفت و اظهار داشت: ورزش یکی از بهترین زمینه‌ها برای تقویت تعاملات ملت‌ها فراتر از کیفیت روابط سیاسی دولت‌ها است.