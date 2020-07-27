دمای هوا در استان بوشهر روند افزایشی خواهد داشت

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی روزهای آینده در اغلب ساعات با تداوم وزش جریانات مرطوب جنوبی، شرجی و رطوبت بالای هوا، غبار محلی و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین تا اواخر هفته دمای هوا در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: امروز در ساعاتی از عصر و شب با افزایش پوشش ابر در برخی مناطق استان، بخصوص نواحی شرقی و مرتفع استان، وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت رگبار پراکنده و خفیف باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش تندباد دور از انتظار نیست.

مساعدی افزود: طی ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد و طی ساعاتی از عصر و شب در برخی مناطق، بخصوص نواحی شرقی و مرتفع استان افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده باران، رعدوبرق گاهی وزش باد و در صبحگاه در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت و طی ساعاتی از عصر و شب در برخی نقاط عمدتاً نواحی شرقی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این مدت ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و از امشب در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.