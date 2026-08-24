وزیر آموزش و پرورش: تقویت هویت ملی و دینی دانش آموزان در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر دوشنبه در آیین افتتاح مدرسه‌ای در سیاهکل، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: این وظیفه سنگین بر دوش همه مسئولان، از فرمانداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی تا مجموعه آموزش و پرورش است که برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت تلاش کنند.

وی افزود: باید تلاش کنیم دانش‌آموزان شایستگی‌های لازم را در حوزه‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی کسب کنند و برای ایفای نقش مؤثر در جامعه آماده شوند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گرمای هوا و محدودیت زمانی سخنان خود در این مراسم تصریح کرد: اگر فرصت بود، درباره ابعاد مختلف مأموریت آموزش و پرورش توضیح بیشتری ارائه می‌کردم؛ چرا که کار ما فقط ساخت‌وساز و توسعه فضاهای آموزشی نیست.

کاظمی ادامه داد: موضوع توانمندسازی معلمان، توجه به تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان، ترویج زیست عفیفانه و توجه به نماز دانش‌آموزان در مدارس، همگی از اولویت‌های مهمی است که در آموزش و پرورش دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌ها و مسئولان است تا بتوانیم نسلی توانمند، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از شایستگی‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی تربیت کنیم.