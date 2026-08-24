به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه به رویترز گفت که انتظار می‌رود وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه تحریم‌های ثانویه‌ای را که می‌تواند بر نهادها و کشورهایی که روابط تجاری خود را با ایران حفظ می‌کنند، اعمال کند، گسترش دهد در حالیکه دولت ترامپ روز دوشنبه به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر تهران است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، مدعی شد: این اقدام با هدف هشدار نهایی به کشورها برای قطع روابط تجاری خود با ایران و تلاش برای پایان دادن به درگیری تقریباً شش ماهه که صادرات انرژی در تنگه هرمز و خلیج فارس را مختل کرده است، انجام می‌شود.

انتظار می‌رود اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی جزئیات بیشتری از اقدامات علیه ایران را اعلام کند.

این منبع ادعا کرد: که بسنت همچنین قصد دارد نمای کلی‌تری از آنچه کمپین فشار اقتصادی علیه ایران خوانده، ارائه دهد که او و ترامپ آن را «روز دی اقتصادی» توصیف کرده‌اند و برای کشورها روشن خواهد کرد که باید در کنار آمریکا باشند یا خطر قطع ارتباط شرکت‌ها و نهادهای کلیدی با سیستم مالی مبتنی بر دلار را بپذیرند.