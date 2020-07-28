بروز نشانه های شیوع موج دوم کرونا در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل آسوشیتدپرس، «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس، در اظهاراتی با اعلام اینکه نشانه هایی در خصوص بروز موج دوم کرونا در اروپا دیده شده است، خواستار اجرای قرنطینه ۱۴ روزه برای مسافران در اروپا شد.

جانسون خود از جمله مقامات بلندپایه ای بود که در دوره موج اول کرونا به آن مبتلا شد.

در دوره بروز موج اول کرونا در اروپا، کشورهای اسپانیا، ایتالیا و انگلیس به شدت از این ویروس مرگبار آسیب دیدند.

فقط در انگلیس تا به امروز ۴۵ هزار و ۷۲۹ نفر در اثر ابتلا به کرونا جان باخته اند.

شمار مبتلایان به کووید -۱۹ نیز در این کشور تا ظهر امروز سه شنبه به ۳۰۰ هزار و ۱۱۱ نفر رسید.