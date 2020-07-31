به گزارش خبرنگار مهر، کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده شناخته شده موسیقی ایرانی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از برگزاری تازه‌ترین کنسرت آنلاین خود در روز دوشنبه سیزدهم مرداد ماه از شهر اصفهان خبر داد.

وی در این پست نوشته است: «دوشنبه سیزدهم مرداد ماه، شهر خاموش را در خانه‌هایتان می‌نوازیم.

فروردین نود و هشت و در شروع تور «شهر خاموش» قرار بر رفتن به اغلب شهرهای کشورمان را داشتیم که بخشی از برنامه‌مان نیز کنسرت برای هم وطنان در شهرهای مرزی و از سرگیری اجرای رایگان پیرو تور قبلی در مناطق محروم بود که به دلیل شیوع بیماری امکان پذیر نشد.

از این رو تصمیم بر ادامه این اجرا به صورت پخش زنده در فضای مجازی با امکان دسترسی رایگان برای همه مخاطبان در اینستاگرام و یوتیوب گرفتیم تا در این احوال برای ساعتی همدلانه در کنار بنوازیم و بشنویم. و به این منظور دو مکان زیبا که برای تمام ایرانیان خاطره‌انگیز و عزیز است را در تهران و اصفهان انتخاب کردیم که اطلاعات آن متعاقباً به شما عزیزان اعلام می‌شود.»

تازه‌ترین کنسرت آنلاین کیهان کلهر چندی پیش با سه تار نوازی این هنرمند شناخته شده در موزه آبگینه تهران همراه بود که این اجرای آنلاین با استقبال مخاطبان مواجه شد.