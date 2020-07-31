کریم انصاریفرد در تیم السیلیه قطر ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های قطر در ماه‌های گذشته از پیشنهاد باشگاه پرسپولیس ایران به کریم انصاریفرد مهاجم تیم السیلیه خبر داده بودند. با این حال به گفته محمد علی المری نایب رئیس باشگاه السیلیه، انصاریفرد فصل بعد هم در این تیم بازی خواهد کرد.

المری گفت: همه می‌دانند که بین این فصل و فصل آینده زمان زیادی وجود ندارد و مسابقات فعلی در حکم آماده سازی بازی‌های فصل جدید هم تلقی می‌شود.

وی افزود: برای رسیدن به اهدافمان از تمام راه‌ها استفاد می‌کنیم. السیلیه سه بازیکن خارجی یعنی نذیر بلحاج، کریم انصاریفرد و کارا مودجی را برای فصل آینده در اختیار دارد. در حال مذاکره با بازیکنان خارجی هستیم تا قراردادشان را امضا کنیم. مذاکراتی هم با بازیکنان محلی صورت گرفته است و سعی می‌کنیم در اسرع وقت کار را برای فصل جدید آغاز کنیم.