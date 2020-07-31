درآمد شرکت مادر گوگل برای نخستین بار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، آلفابت، شرکت مادر گوگل برای نخستین بار در تاریخچه ۲۲ ساله تاسیس این شرکت از کاهش درآمد آن خبر داده است.

طبق گزارش های منتشر شده درآمد آلفابت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۸.۳ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی درآمد گوگل ۳۸.۹ میلیارد دلار بود. بنابراین آمار سال ۲۰۲۰ نشان دهنده کاهش ۲ درصدی درآمد آلفابت است.

همچنین آلفابت اعلام کرد درآمد تبلیغات شرکت در دومین سه ماهه ۲۰۲۰ میلادی ۲۹.۹ میلیارد دلار بوده است. حال آنکه این شاخص در سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۲.۵ میلیارد دلار بوده است.

به گفته ساندار پیچای مدیر ارشد اجرایی گوگل دلیل اصلی کاهش درآمد شرکت وضعیت اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا است.

به نوشته خبرگزاری بلومبرگ گوگل در بقیه سال ۲۰۲۰ میلادی فرایند استخدام نیروی انسانی را کندتر می کند تا بتواند بخشی از سرمایه گذاری های خود را تجمیع کند.