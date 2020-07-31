آنکارا: در روزهای آینده با یونان نشستی برگزار خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ملی ترکیه امروز جمعه در سخنانی اعلام کرد: در روزهای آینده با همسایه یونانی خود نشستی برگزار خواهیم کرد.

وزیر دفاع ملی ترکیه در این خصوص اضافه کرد: با این قبیل نشست‌ها و مذاکرات تلاش می‌کنیم تا مشکلات میان دو کشور را حل کنیم. در این راستا به تلاش‌های خود نیز ادامه می‌دهیم.

گفتنی است، دلیل اصلی شدت گرفتن تنش ها میان ترکیه و یونان، اقدام ترکیه در انجام اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه و مناطق نزدیک به جزایر یونان است.

در همین رابطه پیشتر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در کنفرانسی رسانه‌ای اعلام کرده بود که آنکارا همراه با دولت لیبی درصدد اکتشاف و توسعه نفت و گاز در میادین مدیترانه است.

نخست‌وزیر یونان نیز پس از این رویداد در نامه‌ای به اتحادیه اروپا هشدار داد که این رویکرد به بحران میان دو کشور منجر می‌شود.

این در حالی است که آنکارا اخیراً از توقف فعالیت های خود در عرصه اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای مدیترانه را متوقف کرده است.