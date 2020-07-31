آمادگی بنیاد رودکی برای برگزاری رویدادهای هنری در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، در دیدار بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان با مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی بر ظرفیت‌های بین‌المللی این بنیاد برای فعالیت هنری در افغانستان تاکید شد.

در این دیدار بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان با اشاره به مشترکات فرهنگی و جایگاه هنرمندان ایران در افغانستان گفت: افغانستان دارای ظرفیت بزرگی برای تعاملات فرهنگی میان ۲ کشور است که نیازمند تقویت این روابط خصوصاً با توجه به تحولات اخیر این کشور هستیم.

وی افزود: پتانسیل فراوانی برای عرضه آثار و اجرای هنرمندان برجسته ایرانی در حوزه‌هایی مانند موسیقی وجود دارد که این پتانسیل باید به بهترین شکل عرضه شود و تجربه نشان داده حضور هنرمندان کشورمان در افغانستان با استقبال نخبگان، هنردوستان و هنرمندان این کشور مواجه می‌شود.

امینیان بر جایگاه شعر و ادبیات ایران در افغانستان و ظرفیت بزرگ زبان فارسی برای تعامل میان ۲ کشور تاکید کرد.

مهدی افضلی مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی نیز با اشاره به ظرفیت بزرگ بنیاد رودکی به ویژه در حوزه موسیقی و همچنین مأموریت این بنیاد در گسترش و توسعه زبان و ادبیات فارسی گفت: این بنیاد آماده برگزاری رویدادهای مشترک از جمله هفته‌های فرهنگی است.

وی با اشاره به جایگاه موسیقی‌دانان برجسته کشورمان در کشور افغانستان برای اجراهای مشترک با هنرمندانی از افغانستان اعلام آمادگی کرد.

افضلی با اشاره به سیاست این بنیاد در همکاری با کشورهای فارسی‌زبان افزود: باید تلاش کنیم ارتباط کشورهای فارسی زبان بیش از پیش تقویت شود و تعریف رویدادهای مشترک می‌تواند به این مهم کمک کند.

مدیرعامل بنیاد رودکی با اشاره به پیش‌بینی این بنیاد در تعریف رویدادهایی در پاسداشت و گسترش زبان فارسی تاکید کرد که این مساله می‌تواند موجب هم افزایی هر چه بیشتر کشورهای فارسی زبان در حوزه فرهنگی و هنری شود.

ابوالقاسم ایرجی عضو هیات مدیره بنیاد رودکی هم در این دیدار بر استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در تعریف رویدادهای هنری ۲ جانبه تاکید کرد و با اشاره به گستردگی حوزه فرهنگ گفت: باید تلاش کنیم در تعریف رویدادهای فرهنگی و هنری مخاطب شناسی به خوبی صورت گیرد. بهترین ظرفیت ما زبان مشترک است که باید از این موضوع استفاده کرد.

در این جلسه با توجه به محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا درباره برگزاری رویدادهای مجازی بحث و تبادل نظر و در پایان مقرر شد با تشکیل کمیته کارشناسی زمینه فعالیت فرهنگی بنیاد رودکی در کشور افغانستان فراهم شود.