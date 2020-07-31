تساوی استقلال با سپاهان به نفع ما است/ نکونام قول سهمیه نداده است

سیدمحمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم فولاد خوزستان پیش از بازی با گل گهر سیرجان در هفته بیست و هفتم لیگ برتر که فردا برگزار می‌شود، گفت: بعد از بازی با نساجی در تهران تمرین کردیم و سپس به سیرجان آمدیم. هنوز چهار بازیکن ما کرونا دارند که در اهواز مانده اند. یکی، دو بازیکن محروم هم داریم. خوشبختانه کرونای شهاب گردان به پایان رسیده و این بازیکن در لیست تیم برای بازی با گل گهر قرار دارد.

سرپرست فولاد ضمن خودداری از صحبت درباره حواشی ادامه دار بازی این تیم با نساجی، تاکید کرد: تمام فکر و ذکرمان روی بازی با گل گهر است. طبیعی است که چند روز بعد از هر مسابقه حواشی و صحبت ها وجود دارد ولی دیگر درباره آن دیدار صحبت نمی کنم.

علوی درباره شانس فولاد برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا یادآور شد: جواد نکونام قول کسب سهمیه نداده است و آرام، آرام کارش را انجام می دهد. برای رسیدن به سهمیه آسیا یا قهرمانی دو تا سه سال زمان نیاز است ولی خوشبختانه نکونام توانست تیم فولاد را در همین یک فصل هماهنگ کند. به هر حال اگر امسال هم سهمیه آسیایی نگیریم چیزی از ارزش های نکونام کم نمی شود.

سرپرست تیم فولاد خوزستان در پایان گفت: تمام تمرکزمان روی بازی با گل گهر است اما نتیجه بازی استقلال و سپاهان هم برایمان بسیار مهم است. طبیعی است که نتیجه تساوی در این دیدار به نفع ما است.